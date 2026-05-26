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Jugadores "borrados" de la selección de Honduras ahora al mando de José Molina

José Francisco Molina ha dado la convocatoria de la selección de Honduras para el amistoso contra Argentina este seis de junio en College Station, Texas, pero en ella se han visto que no figuran varios jugadores que fueron parte del proceso anterior

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 15:51
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José Francisco Molina ha dado la convocatoria de la selección de Honduras para el amistoso contra Argentina este seis de junio en College Station, Texas, pero en ella se han visto que no figuran varios jugadores que fueron parte del proceso anterior
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Luis López: El portero del Real España no es de la confianza de José Molina y al igual que ante Perú, no volvió a contar con él.
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Deiby Flores: Fue convocado ante Perú, pero esta vez ya no fue considerado por Molina ya que se encuentra sin equipo.
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Devron García: El defensor del Real España no se gana el interés de Molina, no ha sido llamado en este nuevo proceso
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Luis Santamaría: Tuvo una gran Copa Oro 2025, fue una sorpresa en el equipo de Rueda, pero se ha ido apagando y ahora no es ni titular con el Motagua.
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Romell Quioto: Se ha olvidado de la selección de Honduras, al saber que no entra en los planes de Molina, el delantero dejó una carta que se despide de la H.
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Franklin Flores: El defensor izquierdo había estado en las convocatoria de Reinaldo Rueda, pero ahora con José Molina ya no es tomado en cuenta.
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Getsel Montes: Fue campeón con el Herediano de Costa Rica, pese a ello no fue considerado por Molina para estos partidos amistosos.
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Andy Nájar: El defensor no ha estado en las convocatorias de Molina con Honduras, en este caso es diferente porque él no quiere estar
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Marcelo Santos: Era titular en la defensa de la selección de Honduras, pero en este nuevo proceso con Molina ya no es tomado en cuenta.
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Bryan Acosta: Era uno de los referentes en el medio campo de Honduras pero las lesiones lo han ido apartando del selecto grupo.
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Yustin Arboleda: El delantero colombiano fue nacionalizado para jugar con la selección de Honduras pero ya con José Molina no ha sido tomado en cuenta.
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Antony Lozano: El experimentado delantero no ha regresado a la selección hondureña, hay que mencionar que ha estado lesionado y no juega desde octubre del 2025.
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Michaell Chirinos: Recordado por aquel golazo ante Costa Rica en busca del boleto a Copa América, pero las lesiones lo han ido apartando, ha levantado su nivel pero Molina no lo ha convocado.
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Carlos Pineda: El volante del Sporting de Costa Rica ya no es tomado en cuenta en la selección hondureña de José Molina.
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