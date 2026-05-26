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La modificada alineación que tendría Honduras para amistoso ante Argentina en EEUU

La selección de Honduras tendrá un amistoso ante Argentina y José Francisco Molina alista un 11 titular con el que busca darle pelea a la campeona del mundo

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 14:30
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José Francisco Molina ha dado la lista de los jugadores con los que contará para el amistoso de este sábado 6 de junio contra la campeona del mundo, Argentina en College Station, Texas.
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Edrick Menjívar: Bajo los tres palos no habría cambio, Molina sigue confiando en el portero del Olimpia, y sería el títular ante la Argentina de Scaloni.
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Cristopher Meléndez: El defensor del Motagua seguiría como titular en el equipo de Molina, ha hecho un buen torneo con los actuales campeones y se lo ha ganado a pulso.
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Denil Maldonado: Regresa a la selección de Honduras, el capitán de la H estuvo por fuera por lesión y ahora vuelve para el amistoso contra Argentina.
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Giancarlo Sacaza: Su buen torneo con el Motagua ha hecho que regrese a la selección de Honduras, se va ganando la confianza de Molina en la Bicolor.
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Luis Vega: El defensor izquierdo ha retomado un buen nivel con el Motagua y eso ha hecho que Molina lo convoque a la selección hondureña.

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Joseph Rosales: El lateral del Austin de la MLS de los Estados Unidos seguiría siendo titular con la selección de Honduras esta vez contra Argentina

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Kervin Arriaga: Llega de ayudar al Levante a salvar la categoría en la primera división de España y ahora quiere seguir con ese buen nivel con la H y nada mas y menos ante Argentina.
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Jorge Álvarez: Seguiría siendo uno de los volantes de Honduras al mando de José Molina.

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Edwin Rodríguez: Quiere recuperar su mejor nivel, ha vuelto a ser tomado en cuenta con Honduras y quiere convertirse en una piza fundamental en este proceso.
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Luis Palma: Uno de los referentes en el equipo de Honduras, llega de coronarse campeón con Lech Poznán en la primera división de Polonia, ahora quiere hacer un buen trabajo ante Argentina.
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Dereck Moncada: Seguiría siendo el titular en el ataque de Honduras, esta vez repetiría contra Argentina.
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Opción: José Alejandro Reyes se ha podido meter en la convocatoria de José Molina para el amistoso y estaría ante Argenina esperando sumar minutos.
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Opción: David Ruiz: Ha regresado a la selección de Honduras pese a que ha sumado pocos minutos con el Inter Miami.
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Opción: Keyrol Figueroa: Esta es su primer convocatoria con la selección de Honduras y será ante Argentina, empezaría como suplente y Molina lo haría debutar al delantero del Liverpool sub-21.
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Opción: Jorge Benguché empezaría como suplente ante Argentina, sería una de las opciones para Molina
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Opción: Rigoberto Rivas sigue siendo convocado a la selección hondureña para aportar su experiencia, el atacante del Kocaelispor sería suplente ante Argentina.
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