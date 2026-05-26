La modificada alineación que tendría Honduras para amistoso ante Argentina en EEUU

La selección de Honduras tendrá un amistoso ante Argentina y José Francisco Molina alista un 11 titular con el que busca darle pelea a la campeona del mundo
José Francisco Molina ha dado la lista de los jugadores con los que contará para el amistoso de este sábado 6 de junio contra la campeona del mundo, Argentina en College Station, Texas.
Edrick Menjívar: Bajo los tres palos no habría cambio, Molina sigue confiando en el portero del Olimpia, y sería el títular ante la Argentina de Scaloni.
Cristopher Meléndez: El defensor del Motagua seguiría como titular en el equipo de Molina, ha hecho un buen torneo con los actuales campeones y se lo ha ganado a pulso.
Denil Maldonado: Regresa a la selección de Honduras, el capitán de la H estuvo por fuera por lesión y ahora vuelve para el amistoso contra Argentina.
Giancarlo Sacaza: Su buen torneo con el Motagua ha hecho que regrese a la selección de Honduras, se va ganando la confianza de Molina en la Bicolor.
Luis Vega: El defensor izquierdo ha retomado un buen nivel con el Motagua y eso ha hecho que Molina lo convoque a la selección hondureña.
Joseph Rosales: El lateral del Austin de la MLS de los Estados Unidos seguiría siendo titular con la selección de Honduras esta vez contra Argentina
Kervin Arriaga: Llega de ayudar al Levante a salvar la categoría en la primera división de España y ahora quiere seguir con ese buen nivel con la H y nada mas y menos ante Argentina.
Jorge Álvarez: Seguiría siendo uno de los volantes de Honduras al mando de José Molina.
Edwin Rodríguez: Quiere recuperar su mejor nivel, ha vuelto a ser tomado en cuenta con Honduras y quiere convertirse en una piza fundamental en este proceso.
Luis Palma: Uno de los referentes en el equipo de Honduras, llega de coronarse campeón con Lech Poznán en la primera división de Polonia, ahora quiere hacer un buen trabajo ante Argentina.
Dereck Moncada: Seguiría siendo el titular en el ataque de Honduras, esta vez repetiría contra Argentina.
Opción: José Alejandro Reyes se ha podido meter en la convocatoria de José Molina para el amistoso y estaría ante Argenina esperando sumar minutos.
Opción: David Ruiz: Ha regresado a la selección de Honduras pese a que ha sumado pocos minutos con el Inter Miami.
Opción: Keyrol Figueroa: Esta es su primer convocatoria con la selección de Honduras y será ante Argentina, empezaría como suplente y Molina lo haría debutar al delantero del Liverpool sub-21.
Opción: Jorge Benguché empezaría como suplente ante Argentina, sería una de las opciones para Molina
Opción: Rigoberto Rivas sigue siendo convocado a la selección hondureña para aportar su experiencia, el atacante del Kocaelispor sería suplente ante Argentina.