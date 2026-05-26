¡Varios legionarios fuera! Los ausentes de Honduras para enfrentar a Argentina

Estos son los futbolistas que no fueron tomados en cuenta para el amistoso ante Argentina.
Julián Martínez: El defensor del Alverca de Portugal sufrió una lesión en la rodilla durante la fecha FIFA del mes de marzo y tras ser operado se determinó que estará fuera de las canchas hasta el inicio de la próxima temporada.
Deiby Flores: Si bien fue convocado en marzo a pesar de no tener club, para esta ocasión Molina decidió dejar por fuera al volante.
Leandro Padilla: Fue una de las sorpresas en la convocatoria anterior, pero esta vez el futbolista del Inter Miami, el más joven en ser llamado a una selección hondureña, no está entre los 26 que se medirán a Argentina.
Mike Arana: Fue una de las novedades en la convocatoria anterior, pero para esta ocasión no logró convencer al técnico de la H.
Getsel Montes: A pesar de ser campeón del fútbol de Costa Rica con el Herediano y haber formado parte del proceso rumbo al Mundial, el defensor no está en la convocatoria.
Luis "Buba" López: En este torneo retomó su nivel y parecía que podría ser llamado, pero finalmente el experimentado guardameta quedó fuera de la nómina de la Bicolor.
Antony "Choco" Lozano: el capitán de la H sigue recuperándose de una lesión en el ligamento cruzado anterior.
Romell Quioto: El experimentado futbolista anunció su retiro de la H en marzo luego de quedar fuera de la convocatoria para enfrentar a Perú.
Leandro Posadas: El futbolista del Hamburgo II de Alemania sigue sin ser tomado en cuenta en el nuevo proceso.
Samuel Pozantes: El futbolista del Platense cerró con un alto nivel el Clausura 2026 y es del interpes de varios clubes de Liga Nacional.
Denis Meléndez: Fue uno de los puntos altos del campeón nacional Motagua, sin embargo, no le bastó para ser convocado.
Jefryn Macías: Fue una de las armas en el ataque del Motagua en búsqueda de la 20, pero al final no entró entre los 26 convocados.
Jack Jean Baptiste: Pese a su buen torneo con Real España no logró ganarse un lugar en la convocatoria.
Roberto Osorto: Es otra de las figuras de la Máquina que se queda afuera de la convocatoria.
Nixon Cruz: La figura de los aurinegros tampoco entra en la convocatoria para enfrentar a Argentina.
Carlos Pineda: WEl futbolista del Sporting de Costa Rica vuelve a quedarse fuera de una convocatoria.
Jonathan Rougier: El argentino nacionalizado hondureño cerró en un alto nivel el campeonato, pero finalmente no está entre los tres porteros de la H.