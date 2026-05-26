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Keyrol Figueroa: tiene tres pasaportes, primer llamado a la "H" y relación con Dereck Moncada

Keyrol Figueroa recibió su primer llamado a la Selección Nacional de Honduras tras haber representado a EE UU a nivel menor

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 12:13
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Keyrol Figueroa recibió su primer llamado a la Selección de Honduras para el amistoso ante Argentina y otro juego que se desarrollaría en Estados Unidos el 9 de junio. ¿Cuál es su historia? ¿Por qué tiene tres pasaportes y qué relación tiene con Dereck Moncada?

Foto: Cortesía redes
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José Francisco Molina, DT de Honduras, brindó el listado de 26 jugadores para el amistoso ante Argentina del 6 de junio y otro que sería ante Ghana el 9.

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Keyrol Figueroa tiene actualmente 19 años y es parte del equipo Sub21 del Liverpool de Inglaterra, donde ha sido convocados a juegos de Copa, pero sin lograr debutar.

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Keyrol Figueroa es delantero y tendrá su primera experiencia con la Selección de Honduras tras haber jugado a nivel menor con Estados Unidos.

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Él estuvo en el banco de suplentes durante un partido de eliminación de Copa (Carabao Cup) contra el Crystal Palace a finales de octubre del 2025.

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Keyrol Figueroa nació en Tegucigalpa, Honduras, y se fue desde muy pequeño a Houston donde comenzó su carrera futbolística en el Houston Dynamo.

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Cuenta con tres pasaportes: el de Estados Unidos, Honduras y de Inglaterra al tener un par de años radicado en territorio inglés.

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Con Estados Unidos jugó un Mundial Sub17 y en el presente año o el siguiente daría el salto al primer equipo de una institución europea. Recientemente dijo que nunca rechazó a Honduras.

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El hijo de Maynor Figueroa también tiene a su hermano menor, Keyvan, en las inferiores del Burnley de Inglaterra, aunque él lo hace de defensa.

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Dereck Moncada es su hermano, aunque son hermanos de madres distintas. Ellos se conocieron desde pequeños y mantienen comunicación pese a que solo son hermanos de padre.

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