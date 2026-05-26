Keyrol Figueroa: tiene tres pasaportes, primer llamado a la "H" y relación con Dereck Moncada

Keyrol Figueroa recibió su primer llamado a la Selección de Honduras para el amistoso ante Argentina y otro juego que se desarrollaría en Estados Unidos el 9 de junio. ¿Cuál es su historia? ¿Por qué tiene tres pasaportes y qué relación tiene con Dereck Moncada?
José Francisco Molina, DT de Honduras, brindó el listado de 26 jugadores para el amistoso ante Argentina del 6 de junio y otro que sería ante Ghana el 9.
Keyrol Figueroa tiene actualmente 19 años y es parte del equipo Sub21 del Liverpool de Inglaterra, donde ha sido convocados a juegos de Copa, pero sin lograr debutar.
Keyrol Figueroa es delantero y tendrá su primera experiencia con la Selección de Honduras tras haber jugado a nivel menor con Estados Unidos.
Él estuvo en el banco de suplentes durante un partido de eliminación de Copa (Carabao Cup) contra el Crystal Palace a finales de octubre del 2025.
Keyrol Figueroa nació en Tegucigalpa, Honduras, y se fue desde muy pequeño a Houston donde comenzó su carrera futbolística en el Houston Dynamo.
Cuenta con tres pasaportes: el de Estados Unidos, Honduras y de Inglaterra al tener un par de años radicado en territorio inglés.
Con Estados Unidos jugó un Mundial Sub17 y en el presente año o el siguiente daría el salto al primer equipo de una institución europea. Recientemente dijo que nunca rechazó a Honduras.
El hijo de Maynor Figueroa también tiene a su hermano menor, Keyvan, en las inferiores del Burnley de Inglaterra, aunque él lo hace de defensa.
Dereck Moncada es su hermano, aunque son hermanos de madres distintas. Ellos se conocieron desde pequeños y mantienen comunicación pese a que solo son hermanos de padre.