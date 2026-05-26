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Linda tiktoker confiesa que jugador hondureño le fue infiel y lo expone en redes sociales

En sus redes sociales, Meylin Cárdenas en primera instancia emitió comunicado para anunciar el fin de su relación con Alenis Vargas

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 10:23
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Se desata la polémica luego de que una tiktoker hiciera publico que jugador hondureño le fue infiel y dejó la explicación en redes sociales.

 Fotos: Cortesía
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Mediante sus redes sociales oficiales, la chica ha destapado que volvió a la soltería luego de que supuestamente descubrió que el futbolista le fue infiel.
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La chica a la que nos referimos es Meylin Cárdenas, quien ha destapado estar soltera tras ponerle fin a noviazgo con famoso goleador hondureño.
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Meylin Cárdenas cuenta con más de 101 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y sus declaraciones sobre el final del noviazgo con jugador hondureño estremece las redes sociales.
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La joven en su momento participó como pomponera de la Selección de Tiktokers de Honduras.
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La hermosa joven hondureña mantuvo una relación sentimental con el delantero Alenis Vargas y hoy sorpresivamente se conoció de que la misma llegó a su fin.
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En sus redes sociales, Meylin Cárdenas en primera instancia emitió comunicado para anunciar el fin de su relación con Alenis Vargas: "Quiero cerrar este tema de la manera más tranquila y respetuosa posible. La relación que tuve con esa persona ya terminó, y aunque en su momento fui feliz y genuina con lo que sentí, entiendo que hoy cada quien está siguiendo su camino por separado", comenzó diciendo.
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"Por eso, les agradecería mucho que dejaran de enviarme videos, fotos o cualquier cosa relacionada con lo que él hace ahora o con quién decide compartir su vida. Lo que pasó después de nuestra despedida ya no me corresponde, y sinceramente tampoco es algo en lo que quiera enfocarme", declaró la joven Cárdenas.
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"Yo estoy eligiendo mi paz, mi bienestar y continuar adelante de la forma más sana posible. Y así como respeto su proceso y sus decisiones, espero también se respete el mío", fue el comunicado de Meylin Cárdenas.
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Posteriormente, ella lanzó fuente acusaciones sobre Alenis Vargas al extremo de señalarlo de serle infiel: "Él me prohibía muchas cosas. Alenis no puede quejarse; yo fui una buena novia. ¿Vos creés que se arrepienta?".
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"Yo sería tan pende... que si me buscaba le decía que sí, pero ya no. Yo ya no lo voy a buscar; lo aceptaba si me escribía en los primeros días. No me importaba si me mentía o no", dijo de forma contundente Meylin en su cuenta oficial de Tik Tok.
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La chica denunció en sus redes sociales a Alenis Vargas: "Él me decía: 'Si te veo con otro, te mato'. Y él fue el que se metió con otra", dijo.
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"Alenis ya no me va a buscar. Mi conciencia no estaría tranquila. No sé por qué lo hizo; si él lo quiso así, ni modo", cerró diciendo.
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La hermosa Meylin es toda una influencer en Honduras ya que roza los 100 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.
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Las declaraciones de la chica han causado revuelo en las redes sociales.
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El comunicado de Cardenas en redes sociales tras la ruptura.
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