¡La espera terminó! Fuertes lluvias caen sobre la capital

Fuertes lluvias se registran la tarde de este miércoles 27 de mayo sobre distintos sectores del Distrito Central, cambiando de forma repentina el panorama climático en la capital hondureña, que venía arrastrando semanas de calor intenso y cielos despejados. Pero todavía no es el inicio del invierno.
En varios puntos de la ciudad, la lluvia cayó de manera constante y cubrió las calles con una capa de agua que complicó la movilidad vehicular y redujo la visibilidad de conductores y peatones, pero que llega con buen recibimiento ante los capitalinos.
El ambiente seco y polvoriento que predominaba en los últimos días da paso a un escenario completamente distinto, con cielos nublados, viento leve y un descenso perceptible en la sensación térmica.
En zonas del centro y áreas residenciales, los capitalinos reaccionaron de inmediato y comenzaron a sacar paraguas y sombrillas, mientras otros buscaron refugio bajo techos y paradas de buses para evitar mojarse.
Después de varias semanas de altas temperaturas, muchos hondureños en la capital reciben la lluvia como un alivio esperado, aunque el tránsito lento y el congestionamiento afectaron diferentes bulevares.
La llegada de las lluvias también coincide con las advertencias emitidas por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), que ya había anunciado un cambio en las condiciones atmosféricas desde este mismo miércoles.
El pronosticador de turno de Copeco, Víctor Ortega, explicó que el país atraviesa una transición climática que favorece el ingreso de humedad, lo que provoca estas primeras lluvias en varias regiones.
Según el informe oficial, las precipitaciones afectan principalmente la zona central, sur y occidente del país, con presencia directa en el Distrito Central desde las primeras horas de la tarde.
Ortega señaló que durante este miércoles se esperaban chubascos aislados en la capital, pero advirtió que las condiciones más intensas se esperan a partir de este jueves.
También indicó que estos sistemas de lluvia pueden venir acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo que pide precaución en zonas con riesgo de inundación o deslizamientos.
En medio de este cambio climático, la capital vive un contraste marcado, ya que apenas esta mañana predominaban temperaturas elevadas y ausencia casi total de lluvias.
La población capitalina, que ya venía enfrentando efectos de sequía y racionamientos en algunos sectores, observa este cambio como un alivio prometedor en medio de la crisis hídrica.
Este escenario ocurre además en un contexto nacional donde 75 municipios permanecen bajo alerta verde por sequía, incluido el Distrito Central, debido a la falta prolongada de precipitaciones.
Las autoridades mantienen el llamado a la población a tomar precauciones, ya que las lluvias pueden variar en intensidad durante las próximas horas y extenderse hacia la noche.