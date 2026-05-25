  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Parque Berlín en Tegucigalpa alcanza un 40% de avance en su construcción

La construcción del parque Bertha Cáceres, ahora nombrado Parque Berlín, continúa avanzando en la capital con obras sanitarias y espacios recreativos que beneficiarán a miles de capitalinos

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 16:36
Parque Berlín en Tegucigalpa alcanza un 40% de avance en su construcción
1 de 10

El proyecto del parque Bertha Cáceres, ahora nombrado Parque Berlín, continúa tomando forma en la capital hondureña y ya registra un avance físico del 40%, según datos proporcionados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Parque Berlín en Tegucigalpa alcanza un 40% de avance en su construcción
2 de 10

EL HERALDO realizó un recorrido por la zona y constató que actualmente se desarrollan múltiples trabajos de infraestructura.

Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Parque Berlín en Tegucigalpa alcanza un 40% de avance en su construcción
3 de 10

En estos momentos, trabajan en un muro perimetral y en la construcción de un colector de aguas negras de 2.6 kilómetros.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Parque Berlín en Tegucigalpa alcanza un 40% de avance en su construcción
4 de 10

De acuerdo con las autoridades municipales, esta obra sanitaria será clave para mejorar el sistema de alcantarillado en el sector.

Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Parque Berlín en Tegucigalpa alcanza un 40% de avance en su construcción
5 de 10

Se estima que esta iniciativa beneficiará aproximadamente a 300 mil personas que habitan en las zonas cercanas al proyecto.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Parque Berlín en Tegucigalpa alcanza un 40% de avance en su construcción
6 de 10

La ejecución de la obra está a cargo de la AMDC con apoyo financiero del Banco de Desarrollo Alemán (KfW), además de fondos municipales destinados a infraestructura urbana y recuperación de espacios públicos.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Parque Berlín en Tegucigalpa alcanza un 40% de avance en su construcción
7 de 10

El diseño del parque contempla la construcción de plazas, áreas comerciales, estacionamientos, senderos peatonales, ciclovías, miradores y zonas de juegos infantiles.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Parque Berlín en Tegucigalpa alcanza un 40% de avance en su construcción
8 de 10

Las autoridades explicaron que el objetivo es transformar el sector en un espacio moderno y funcional que permita la convivencia familiar, el turismo interno y el desarrollo de actividades recreativas y comerciales.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Parque Berlín en Tegucigalpa alcanza un 40% de avance en su construcción
9 de 10

La inversión total del proyecto ronda los 75 millones de lempiras y, según el cronograma oficial, su finalización está prevista para el año 2027.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Parque Berlín en Tegucigalpa alcanza un 40% de avance en su construcción
10 de 10

Mientras avanzan las obras, capitalinos mantienen expectativa sobre el impacto que tendrá el parque en la zona, especialmente por las mejoras en infraestructura sanitaria, movilidad y recuperación de espacios urbanos.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Cargar más fotos