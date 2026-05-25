Parque Berlín en Tegucigalpa alcanza un 40% de avance en su construcción

El proyecto del parque Bertha Cáceres, ahora nombrado Parque Berlín, continúa tomando forma en la capital hondureña y ya registra un avance físico del 40%, según datos proporcionados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
EL HERALDO realizó un recorrido por la zona y constató que actualmente se desarrollan múltiples trabajos de infraestructura.
En estos momentos, trabajan en un muro perimetral y en la construcción de un colector de aguas negras de 2.6 kilómetros.
De acuerdo con las autoridades municipales, esta obra sanitaria será clave para mejorar el sistema de alcantarillado en el sector.
Se estima que esta iniciativa beneficiará aproximadamente a 300 mil personas que habitan en las zonas cercanas al proyecto.
La ejecución de la obra está a cargo de la AMDC con apoyo financiero del Banco de Desarrollo Alemán (KfW), además de fondos municipales destinados a infraestructura urbana y recuperación de espacios públicos.
El diseño del parque contempla la construcción de plazas, áreas comerciales, estacionamientos, senderos peatonales, ciclovías, miradores y zonas de juegos infantiles.
Las autoridades explicaron que el objetivo es transformar el sector en un espacio moderno y funcional que permita la convivencia familiar, el turismo interno y el desarrollo de actividades recreativas y comerciales.
La inversión total del proyecto ronda los 75 millones de lempiras y, según el cronograma oficial, su finalización está prevista para el año 2027.
Mientras avanzan las obras, capitalinos mantienen expectativa sobre el impacto que tendrá el parque en la zona, especialmente por las mejoras en infraestructura sanitaria, movilidad y recuperación de espacios urbanos.