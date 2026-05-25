Represa Los Laureles baja a 35% y mantiene alerta por crisis de agua en la capital

La preocupación por la crisis de agua en la capital continúa aumentando. EL HERALDO realizó un recorrido por la represa Los Laureles y constató el crítico panorama que enfrenta uno de los embalses que abastece al Distrito Central.
Durante la visita se observó una gran parte del embalse prácticamente seca, con extensas zonas donde antes había agua y que ahora lucen descubiertas.
El nivel del agua continúa disminuyendo mientras las lluvias siguen sin llegar al territorio hondureño.
La situación se agrava debido a las altas temperaturas y al intenso verano que atraviesa el país, factores que han acelerado la reducción de las reservas hídricas en las últimas semanas.
La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) confirmó este lunes -20 de mayo- que la represa Los Laureles se encuentra únicamente al 35.246% de su capacidad total, posicionándose en un nivel de riesgo hídrico alto.
Por su parte, la represa La Concepción también permanece en condiciones preocupantes. Según las autoridades, el embalse se encuentra al 43.31% de almacenamiento, manteniéndose igualmente dentro de la categoría de riesgo hídrico alto.
Ante este panorama, los racionamientos de agua potable continúan vigentes en distintos sectores del Distrito Central. En algunas zonas, los capitalinos deben esperar hasta seis días para volver a recibir el suministro en sus hogares.
Las autoridades explicaron que estas medidas buscan evitar un colapso en el sistema de distribución y garantizar que las reservas disponibles puedan sostenerse mientras mejoran las condiciones climáticas.
Asimismo, indicaron que el comportamiento de los embalses será monitoreado constantemente para determinar posibles ajustes en los horarios y frecuencia de distribución del agua potable.
UMAPS también hizo un llamado urgente a la población para reforzar las medidas de ahorro de agua, insistiendo en que el consumo responsable será clave para enfrentar la crisis hídrica.