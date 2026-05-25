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Represa Los Laureles baja a 35% y mantiene alerta por crisis de agua en la capital

Los bajos niveles de agua en Los Laureles mantienen en alerta a las autoridades, mientras los capitalinos enfrentan racionamientos de hasta seis días

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 14:58
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La preocupación por la crisis de agua en la capital continúa aumentando. EL HERALDO realizó un recorrido por la represa Los Laureles y constató el crítico panorama que enfrenta uno de los embalses que abastece al Distrito Central.

 Foto: Marvin Salgado
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Durante la visita se observó una gran parte del embalse prácticamente seca, con extensas zonas donde antes había agua y que ahora lucen descubiertas.

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El nivel del agua continúa disminuyendo mientras las lluvias siguen sin llegar al territorio hondureño.

 Foto: Marvin Salgado
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La situación se agrava debido a las altas temperaturas y al intenso verano que atraviesa el país, factores que han acelerado la reducción de las reservas hídricas en las últimas semanas.

 Foto: Marvin Salgado
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La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) confirmó este lunes -20 de mayo- que la represa Los Laureles se encuentra únicamente al 35.246% de su capacidad total, posicionándose en un nivel de riesgo hídrico alto.

 Foto: Marvin Salgado
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Por su parte, la represa La Concepción también permanece en condiciones preocupantes. Según las autoridades, el embalse se encuentra al 43.31% de almacenamiento, manteniéndose igualmente dentro de la categoría de riesgo hídrico alto.

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Ante este panorama, los racionamientos de agua potable continúan vigentes en distintos sectores del Distrito Central. En algunas zonas, los capitalinos deben esperar hasta seis días para volver a recibir el suministro en sus hogares.

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Las autoridades explicaron que estas medidas buscan evitar un colapso en el sistema de distribución y garantizar que las reservas disponibles puedan sostenerse mientras mejoran las condiciones climáticas.

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Asimismo, indicaron que el comportamiento de los embalses será monitoreado constantemente para determinar posibles ajustes en los horarios y frecuencia de distribución del agua potable.

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UMAPS también hizo un llamado urgente a la población para reforzar las medidas de ahorro de agua, insistiendo en que el consumo responsable será clave para enfrentar la crisis hídrica.

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