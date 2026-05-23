Humo tóxico y gases cancerígenos : piden uso de mascarilla por mala calidad del aire

Este sábado 23 de mayo, Tegucigalpa registró las peores condiciones de calidad del aire en lo que va del 2026, alcanzando la categoría de “Muy Insalubre”, según reportes del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (SIMGER) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
El meteorólogo de turno de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), José Pavón, explicó que sobre la capital se mantiene una densa capa de humo que ha reducido la visibilidad, afectando incluso las operaciones aeroportuarias.
Pavón advirtió que esta masa de humo es altamente peligrosa para la salud humana, debido a la presencia de contaminantes generados por incendios forestales activos en distintas zonas del país.
El especialista señaló que entre los principales riesgos se encuentra la emisión de monóxido de carbono y otros gases producto de la combustión, los cuales pueden tener efectos nocivos y potencialmente cancerígenos en la población expuesta.
"Esta densa capa de humo es altamente peligrosa. ¿Por qué? Porque las personas que provocan incendios en nuestros bosques, como el ocurrido en el cerro Jocomico, en la zona de El Tablón y Lepaterique, emiten monóxido de carbono, un gas altamente cancerígeno", dijo José Pavón.
De acuerdo con el meteorólogo, gran parte de esta contaminación está relacionada con los incendios provocados en los bosques, incluyendo zonas como el cerro Jocomico en Lepaterique, lo que ha contribuido al deterioro de la calidad del aire en el Distrito Central.
Ante este panorama, desde Copeco se recomendó a la población el uso de mascarilla, especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, debido al incremento de afecciones registradas en los centros asistenciales.
El experto también alertó que varios hospitales se encuentran con alta demanda de pacientes con problemas respiratorios, lo que refleja el impacto directo de la contaminación atmosférica en la salud pública.
No obstante, el pronóstico meteorológico ofrece un alivio parcial, ya que se esperan lluvias débiles a moderadas en diferentes regiones del país, incluyendo el centro, oriente y sur, lo que podría ayudar a dispersar el humo.
Pavón detalló que durante los próximos días continuarán las precipitaciones en varias zonas del territorio nacional, y que incluso se prevé un incremento en la intensidad de las lluvias a partir del miércoles, debido al ingreso de una vaguada en superficie.
Finalmente, el meteorólogo señaló que estas lluvias podrían alcanzar acumulados importantes y contribuir significativamente a mejorar la calidad del aire en Tegucigalpa, reduciendo la capa de humo que actualmente afecta a la capital y disminuyendo el riesgo para la población.
Para este día se pronostican lluvias y chubascos con actividad eléctrica en al menos 14 departamentos del país, debido a la influencia de una vaguada en superficie que estará generando condiciones inestables en distintas regiones, especialmente durante horas de la tarde y noche.