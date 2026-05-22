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Puente Papa Francisco sigue cerrado: así luce después de más de tres meses

La estructura permanece cerrada desde hace más de tres meses mientras la AMDC continúa con las evaluaciones por supuestas grietas

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 16:10
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Desolado, vacío y sin señales de una pronta reapertura. Así luce actualmente el puente elevado Papa Francisco, ubicado sobre el anillo periférico de la capital, luego de permanecer cerrado por más de tres meses debido a evaluaciones técnicas por supuestas grietas en su estructura.

 Foto: Aníbal Vásquez/ EL HERALDO
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EL HERALDO realizó un recorrido por la zona y constató que el proyecto, que originalmente fue presentado como una solución para aliviar el congestionamiento vial en Tegucigalpa, permanece completamente inactivo y sin movimiento visible de trabajos.

 Foto: Aníbal Vásquez/ EL HERALDO
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El cierre del puente fue anunciado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) hace más de 90 días.

 Foto: Aníbal Vásquez/ EL HERALDO
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En ese momento, se informó sobre inspecciones técnicas para determinar el estado real de la obra.

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Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado cuándo volverá a habilitarse el paso vehicular.

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La falta de información clara sobre el futuro del proyecto ha generado molestia entre conductores y capitalinos que diariamente transitan por el sector.

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Muchos denuncian largas filas y fuerte congestionamiento, especialmente durante las horas pico.

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El puente Papa Francisco es uno de los proyectos de infraestructura vial más ambiciosos construidos en la capital en los últimos años.

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De acuerdo con datos brindados por la comuna capitalina, la inversión total asciende a unos 543 millones de lempiras, incluyendo las últimas reparaciones y gastos operativos.

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Mientras continúan las revisiones técnicas, la estructura permanece prácticamente abandonada.

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Además, el proyecto sigue generando incertidumbre para miles de ciudadanos que transitan a diario por la zona.

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Las autoridades municipales, por su parte, afirmaron que en los próximos días brindaran mayor información sobre el futuro que tendrá el proyecto.

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