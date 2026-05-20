Tráfico vehicular en bulevar Fuerzas Armadas sofocan a capitalinos este jueves

El tráfico vehicular se intensificó este día en Tegucigalpa con largas filas registradas en distintos tramos del bulevar Fuerzas Armadas.
Las cámaras de El Heraldo captaron cómo se encontraba esta mañana la citada vía, con ahasta cuatro filas que no avanzaban.
A la altura de la colonia Las Brisas diariamente es intenso el congestionamiento que inicia a inmediaciones de Instituto Central Vicente Cáceres.
El tránsito se despeja un poco una vez pasando de la Corte Suprema de Justicia, pero nuevamente se aglomera al llegar al desvío para el bulevar Centroamérica.
Son al menos tres los puntos álgidos en el bulevar Fuerzas Armadas, el primero desde la colonia Centroamérica Oeste hasta colonia El Progreso; luego del Central a la Corte y de Miraflores a Infop.
El congestionamiento vial sumado a las altas temperaturas y la contaminación del ambiente complica la situación.
La principal vía que conecta la salida al norte con la salida a oriente de la capital, pese a su importancia como eje central en la capital no cuenta con pasos a desnivel que ayuden a aliviar el tránsito.
La vía de unos 11 kilómetros de longitud apenas cuanta con un paso a desnivel ubicado a la altura de Metromall que permite desviarse al bulevar Comunidad Económica Europea.
El punto que más genera congestionamiento vial diariamente es sin duda el desvío a la altura de la Corte Suprema de Justicia para tomar el Bulevar Kuwait.
Los conductores deben salir con al menos una hora de antelación o más en las horas pico para poder atravesar el Bulevar Fuerzas Armadas.
Las largas filas se encuentran desde las 6 de la mañana hasta las 8:30 am, mientras que en la tarde la odisea es en dirección al norte de la capital desde las 4:30 hasta tipo 7 de la noche.
Las constantes colas en el bulevar Fuerzas Armadas agobian a los conductores, ya que no solo se ven forzados a soportar la intensa ola de calor sino el golpe a su bolsillo que representa el excesivo consumo de combustibles.