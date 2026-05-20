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Tráfico vehicular en bulevar Fuerzas Armadas sofocan a capitalinos este jueves

Las largas filas en distintos tramos del transitado bulevar Fuerzas Armadas, que une la salida al norte con la salida a oriente de la ciudad, se suman a tránsito pesado en otros puntos de la ciudad

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 09:04
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El tráfico vehicular se intensificó este día en Tegucigalpa con largas filas registradas en distintos tramos del bulevar Fuerzas Armadas.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.
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Las cámaras de El Heraldo captaron cómo se encontraba esta mañana la citada vía, con ahasta cuatro filas que no avanzaban.
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A la altura de la colonia Las Brisas diariamente es intenso el congestionamiento que inicia a inmediaciones de Instituto Central Vicente Cáceres.

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El tránsito se despeja un poco una vez pasando de la Corte Suprema de Justicia, pero nuevamente se aglomera al llegar al desvío para el bulevar Centroamérica.

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Son al menos tres los puntos álgidos en el bulevar Fuerzas Armadas, el primero desde la colonia Centroamérica Oeste hasta colonia El Progreso; luego del Central a la Corte y de Miraflores a Infop.

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El congestionamiento vial sumado a las altas temperaturas y la contaminación del ambiente complica la situación.

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La principal vía que conecta la salida al norte con la salida a oriente de la capital, pese a su importancia como eje central en la capital no cuenta con pasos a desnivel que ayuden a aliviar el tránsito.
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La vía de unos 11 kilómetros de longitud apenas cuanta con un paso a desnivel ubicado a la altura de Metromall que permite desviarse al bulevar Comunidad Económica Europea.
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El punto que más genera congestionamiento vial diariamente es sin duda el desvío a la altura de la Corte Suprema de Justicia para tomar el Bulevar Kuwait.
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Los conductores deben salir con al menos una hora de antelación o más en las horas pico para poder atravesar el Bulevar Fuerzas Armadas.
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Las largas filas se encuentran desde las 6 de la mañana hasta las 8:30 am, mientras que en la tarde la odisea es en dirección al norte de la capital desde las 4:30 hasta tipo 7 de la noche.
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Las constantes colas en el bulevar Fuerzas Armadas agobian a los conductores, ya que no solo se ven forzados a soportar la intensa ola de calor sino el golpe a su bolsillo que representa el excesivo consumo de combustibles.
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