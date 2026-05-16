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Así avanzan los trabajos de ampliación del puente de Germania

Para mejorar el flujo vehicular en la zona sur de la capital, este sábado continúan los trabajos de ampliación en el puente Germania, una de las principales estructuras viales de acceso hacia ese sector de Tegucigalpa

  • Actualizado: 16 de mayo de 2026 a las 16:35
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Este sábado siguen los trabajos de ampliación en el puente Germania. Aquí las imágenes de cómo luce.

 Fotos: Marvin Salgado | El Heraldo
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Las autoridades municipales informaron que estas obras forman parte de un plan de intervención destinado a optimizar la movilidad y reducir la congestión vehicular que diariamente afecta a conductores y motociclistas en la salida al sur.

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En ese sentido, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) detalló que los trabajos incluyen una fase técnica clave para la ampliación de la infraestructura, lo que permitirá mejorar la capacidad de tránsito en el futuro.

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Como parte de estas labores, se llevará a cabo la instalación de vigas, un procedimiento que requiere condiciones especiales de seguridad y control del tráfico para poder ejecutarse de manera adecuada.

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Debido a la complejidad de esta etapa, la Alcaldía anunció la implementación de un cierre parcial del puente Germania durante la noche de este sábado 16 de mayo.

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La restricción estará vigente en un horario comprendido entre las 8:00 de la noche y la medianoche, con el objetivo de reducir el impacto en la circulación vehicular de la zona.

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Las autoridades explicaron que la medida busca aprovechar las horas de menor tráfico para ejecutar los trabajos sin generar mayores afectaciones a los usuarios de la vía.

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Asimismo, la AMDC recomendó a conductores y motociclistas utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos y retrasos durante el período de intervención.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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Entre las rutas sugeridas se encuentra la vía que conecta desde el sector de Los Jutes, cerca de la Residencial San Sebastián y la Aldea Santa Rosa, que enlaza con el anillo periférico a la altura de Residencial La Cañada, aunque se advierte precaución por el deterioro de la calle.

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La Alcaldía reiteró que el cierre parcial del puente Germania será únicamente durante la franja horaria establecida del sábado 16 de mayo, tras lo cual la vía retomará su funcionamiento normal una vez concluidos los trabajos programados.

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