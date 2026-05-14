"Solo escombros quedaron": dos incendios en puestos de la Nueva Suyapa en apenas 10 días

Entre humo, cenizas y estructuras calcinadas quedaron los puestos comerciales consumidos por el incendio en la entrada a la colonia Nueva Suyapa de la capital. Se trata del segundo incidente con fuego en solo 10 días.
El voraz incendio destruyó al menos diez pequeños negocios que servían como sustento para varias familias capitalinas.
Láminas retorcidas, madera quemada y mercancía destruida fue el panorama que dejó el siniestro en el sector de Nueva Suyapa.
Tras el incendio, los propietarios removían entre los restos carbonizados intentando rescatar algo de valor entre los escombros, pero todo fue inútil, no quedó nada.
Los comerciantes afectados observaban con impotencia cómo las llamas reducían a escombros el esfuerzo de varios años de trabajo.
Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron intensamente para evitar que el fuego alcanzara otras estructuras cercanas.
Los afectados aseguran que hay mano criminal detrás de estos siniestros, pues este es el segundo incendio sospechoso registrado en pocos días la misma zona.
Las pérdidas materiales son cuantiosas para los pequeños comerciantes que solo contaban con este ingreso para su sustento y que hoy quedaron prácticamente sin nada tras el avance de las llamas.
El fuego consumió rápidamente los puestos debido a los materiales inflamables utilizados en las estructuras improvisadas.
Comerciantes exigen a las autoridades una investigación exhaustiva al sospechar que el incendio habría sido provocado.
El sector amaneció en cenizar mientras equipos de inspección realizaban las primeras investigaciones sobre el origen del siniestro.
Donde antes funcionaban ventas de comida y pequeños comercios, ahora solo quedaron cenizas y estructuras destruidas por el fuego.