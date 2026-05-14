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"Solo escombros quedaron": dos incendios en puestos de la Nueva Suyapa en apenas 10 días

Cuando apenas intentaban levantar sus negocios nuevamente, tras el incendio del pasado 3 de mayo, los comerciantes de los puestos en la entrada a la Nueva Suyapa sufren un nuevo siniesto la noche del 13 de mayo

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 08:50
Solo escombros quedaron: dos incendios en puestos de la Nueva Suyapa en apenas 10 días
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Entre humo, cenizas y estructuras calcinadas quedaron los puestos comerciales consumidos por el incendio en la entrada a la colonia Nueva Suyapa de la capital. Se trata del segundo incidente con fuego en solo 10 días.

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El voraz incendio destruyó al menos diez pequeños negocios que servían como sustento para varias familias capitalinas.
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Láminas retorcidas, madera quemada y mercancía destruida fue el panorama que dejó el siniestro en el sector de Nueva Suyapa.
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Tras el incendio, los propietarios removían entre los restos carbonizados intentando rescatar algo de valor entre los escombros, pero todo fue inútil, no quedó nada.
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Los comerciantes afectados observaban con impotencia cómo las llamas reducían a escombros el esfuerzo de varios años de trabajo.
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Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron intensamente para evitar que el fuego alcanzara otras estructuras cercanas.
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Los afectados aseguran que hay mano criminal detrás de estos siniestros, pues este es el segundo incendio sospechoso registrado en pocos días la misma zona.
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Las pérdidas materiales son cuantiosas para los pequeños comerciantes que solo contaban con este ingreso para su sustento y que hoy quedaron prácticamente sin nada tras el avance de las llamas.
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El fuego consumió rápidamente los puestos debido a los materiales inflamables utilizados en las estructuras improvisadas.
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Comerciantes exigen a las autoridades una investigación exhaustiva al sospechar que el incendio habría sido provocado.
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El sector amaneció en cenizar mientras equipos de inspección realizaban las primeras investigaciones sobre el origen del siniestro.
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Donde antes funcionaban ventas de comida y pequeños comercios, ahora solo quedaron cenizas y estructuras destruidas por el fuego.
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