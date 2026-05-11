Capa de humo y calor elevan índice de mala calidad del aire en Tegucigalpa

La calidad del aire en Tegucigalpa registra niveles preocupantes este lunes 11 de mayo, de acuerdo con mediciones de plataformas internacionales de monitoreo ambiental. Según AccuWeather, la capital hondureña mantiene un índice de calidad del aire de 60, considerado como “malo” para grupos sensibles.
La plataforma advierte que el aire ha alcanzado un nivel elevado de contaminación y podría afectar especialmente a personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niños y personas con alergias.
Entre los síntomas que podrían presentarse destacan dificultad para respirar, irritación en la garganta, tos y fatiga al permanecer por largos períodos en exteriores.
Por su parte, IQAir reporta que Tegucigalpa alcanzó un promedio de 162 en el Índice de Calidad del Aire (AQI) hasta las 10:30 de la mañana, una cifra catalogada como perjudicial para la salud.
Este nivel; 162 en promedio, implica que incluso personas sanas podrían experimentar molestias si permanecen expuestas al aire contaminado durante varias horas.
Los pronósticos indican que la contaminación atmosférica disminuiría gradualmente conforme avance el día.
Para el mediodía se espera que el índice descienda a 145 y que hacia las 5:00 de la tarde alcance niveles cercanos a 99, aunque aún dentro de parámetros considerados poco saludables.
La situación también influye en la sensación térmica y en las altas temperaturas que predominan en la capital hondureña durante las últimas semanas, agravadas por el humo generado por incendios forestales y las condiciones secas que afectan varias regiones del país.
Entre las principales recomendaciones de los especialistas figuran evitar actividades físicas al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas para impedir el ingreso de aire contaminado, utilizar mascarilla al salir de casa y emplear purificadores de aire en espacios cerrados.
De las estaciones de monitoreo instaladas en Tegucigalpa, la ubicada en la carretera a Olancho reporta actualmente la peor calidad del aire, con niveles que alcanzan un índice de 171, superando al resto de sectores de la ciudad.