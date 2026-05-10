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Flores y alegría llenan las calles de Tegucigalpa en celebración del Día de la Madre

Cientos de capitalinos salieron este 10 de mayo en busca de detalles para homenajear a las madres, mientras emprendedores aprovechan el movimiento comercial de la fecha

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 12:34
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Las calles de la capital hondureña se llenaron este domingo 10 de mayo de flores, colores y movimiento por la celebración del Día de la Madre, una de las fechas más esperadas y concurridas por las familias hondureñas.

 Foto: Marvin Salgado
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Desde tempranas horas, cientos de capitalinos recorrieron distintos puntos de la ciudad en busca de regalos y detalles para homenajear a sus madres.

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Hasta el momento, los ramos de flores han sido uno de los obsequios más populares de la jornada.

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En mercados, aceras y bulevares, vendedores ofrecen arreglos florales de todos los tamaños y estilos.

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Ramos grandes, pequeños, naturales y artificiales adornan prácticamente cada rincón de Tegucigalpa.

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Padres, hijos, hermanos y parejas caminaban entre el tráfico y el comercio cargando flores entre sus manos para sorprender a sus seres queridos en este día especial.

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El ambiente festivo también impulsó el trabajo de pequeños emprendedores, quienes aprovecharon la fecha para ofrecer productos creativos y personalizados dirigidos a las madres.

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Algunos comerciantes instalaron puestos improvisados en las principales calles y avenidas de la ciudad.

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Mientras otros promocionaban arreglos decorados con globos, chocolates y peluches.

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Se espera que la actividad comercial se mantenga activa durante gran parte del día, especialmente en zonas de alto tránsito, donde el flujo de personas aumentó considerablemente por las compras de última hora.

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Más allá de los regalos, muchas familias aprovecharon la jornada para reunirse y compartir en restaurantes, viviendas y espacios públicos en honor a las madres hondureñas.

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La combinación de flores, música y reuniones familiares convierte este Día de la Madre en una jornada marcada por el movimiento y el entusiasmo en distintos sectores de la capital.

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