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Calidad del aire en Tegucigalpa este 8 de mayo alcanza los 79 puntos

La calidad del aire en Tegucigalpa alcanzó niveles moderados este jueves 8 de mayo, con partículas contaminantes superiores a lo normal

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 16:50
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Bajo una espesa capa de humo permanece este viernes 8 de mayo la capital hondureña, donde respirar aire limpio se ha convertido en una preocupación constante para miles de ciudadanos.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO
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Desde tempranas horas del día, una densa bruma volvió a cubrir gran parte de Tegucigalpa y Comayagüela, reduciendo considerablemente la visibilidad y dejando casi ocultas las montañas que normalmente rodean el Distrito Central.

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De acuerdo con datos actualizados hasta las 5:30 de la tarde por la plataforma IQAir, la calidad del aire alcanzó los 79 puntos, un nivel catalogado como “moderado”, pero que ya representa riesgos importantes para la salud de personas sensibles.

 Foto: Plataforma IQAir
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El contaminante predominante continúa siendo el PM2.5, partículas extremadamente pequeñas capaces de ingresar profundamente a los pulmones y afectar el sistema respiratorio.

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Según el reporte, la concentración actual de PM2.5 ronda los 24 microgramos por metro cúbico, una cifra que supera en 4.4 veces el valor anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Aunque el nivel no se considera extremo, la exposición prolongada a este tipo de contaminación puede agravar enfermedades respiratorias y generar molestias en ojos, garganta y piel.

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La bruma que actualmente envuelve la ciudad estaría relacionada con incendios forestales y quemas registradas en sectores cercanos al Distrito Central, además de las altas temperaturas que predominan en gran parte del país.

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La situación ha provocado que varios puntos altos de la capital permanezcan prácticamente cubiertos por una neblina grisácea visible incluso desde largas distancias.

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Centros de salud también han comenzado a registrar un incremento en consultas relacionadas con infecciones respiratorias, conjuntivitis y reacciones alérgicas.

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Ante este panorama, se recomienda a los grupos sensibles reducir las actividades físicas al aire libre y evitar la exposición prolongada a la contaminación.

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Asimismo, se aconseja mantener las ventanas cerradas para impedir el ingreso del aire contaminado al interior de viviendas y oficinas. Otra de las recomendaciones es el uso de mascarilla en exteriores, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias preexistentes.

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Mientras la densa bruma continúa cubriendo Tegucigalpa, muchos capitalinos observan con preocupación cómo el humo vuelve a convertirse en parte del paisaje diario de la ciudad.

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