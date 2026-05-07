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Llena de densa bruma: así luce la capital hondureña

Bajo una densa bruma se encuentra la capital hondureña este jueves. Aquí las imágenes de cómo luce el Distrito Central

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 15:58
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Una densa bruma mantiene a Honduras con niveles bastante preocupantes en calidad de aire. Aquí las imágenes de cómo luce este jueves.

 Fotos: Marvin Salgado | El Heraldo
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Las montañas que normalmente se logran ver, esta tarde casi ni se distinguen por la cantidad de bruma.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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De acuerdo con IQAir, este jueves la calidad del aire se encuentra en moderado.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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Sin embargo, las personas aseguran que este día se ha sentido mucho más densa la bruma.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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La capital lleva sumergida en esta bruma causada por varios incendios en los alrededores del Distrito Central desde hace un par de semanas.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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De acuerdo con los reportes de los centros de salud, la mayoría de los casos de enfermedades respitarias que han llegado en los últimos días son a causa de la bruma.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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Y no solo de enfermedades virales, sino también conjuntivitis y reacciones alérgicas.

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Las autoridades recomiendan a los capitalinos usar mascarilla para evitar el contacto directo con la bruma.

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Además, cuidar a las personas vulnerables a estos cambios en el ambiente, como los menores y los adultos mayores.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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Se desconoce cuándo podría desaparecer la bruma de la capital hondureña.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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