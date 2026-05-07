Llena de densa bruma: así luce la capital hondureña

Una densa bruma mantiene a Honduras con niveles bastante preocupantes en calidad de aire. Aquí las imágenes de cómo luce este jueves.
Las montañas que normalmente se logran ver, esta tarde casi ni se distinguen por la cantidad de bruma.
De acuerdo con IQAir, este jueves la calidad del aire se encuentra en moderado.
Sin embargo, las personas aseguran que este día se ha sentido mucho más densa la bruma.
La capital lleva sumergida en esta bruma causada por varios incendios en los alrededores del Distrito Central desde hace un par de semanas.
De acuerdo con los reportes de los centros de salud, la mayoría de los casos de enfermedades respitarias que han llegado en los últimos días son a causa de la bruma.
Y no solo de enfermedades virales, sino también conjuntivitis y reacciones alérgicas.
Las autoridades recomiendan a los capitalinos usar mascarilla para evitar el contacto directo con la bruma.
Además, cuidar a las personas vulnerables a estos cambios en el ambiente, como los menores y los adultos mayores.
Se desconoce cuándo podría desaparecer la bruma de la capital hondureña.