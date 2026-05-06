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El anuncio de Juan Diego Zelaya con el Trans-450: ¿Ricardo Álvarez manejará un bus?

Juan Diego Zelaya se refirió al proyecto del Trans-450 y si realmente lo echará a andar

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 11:12
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Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, se refirió al futuro que le espera al proyecto del Trans-450 y si realmente lo pondrá a funcionar en la capital. El edil habló hasta de Ricardo Álvarez, quien no pudo terminar la obra.

Foto: El Heraldo
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En entrevista a HCH, Juan Diego Zelaya manifestó que “el proyecto hay que ponerlo a funcionar, vamos avanzando con los túneles que conectan el Hospital Escuela y la UPN”, inició diciendo.

Foto: Cortesía redes Juan Diego Zelaya
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Zelaya añadió que “varias de esas estaciones eran baños, los limpiamos y los iluminamos. Estamos viendo la compra de los buses”.

Foto: Cortesía redes Juan Diego Zelaya
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Sin quitar el dedo del renglón, Juan Diego Zelaya afirmó que “ese proyecto va a operar, además del teleférico. No es tanta la inversión que hay que hacer”.

Foto: Cortesía redes
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El alcalde reafirmó que el proyecto deberá estar echado a andar como máximo en el 2029 y en estos momentos se evalúa la compra de buses que transitarán por el Trans.

Foto: Cortesía redes
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“Es un sistema de transporte público total y complejo, que incluye el BTR y el teleférico, como ocurre en Medellín, Colombia, donde la gente puede movilizarse de manera eficiente y digna”, manifestó.

 Foto: Cortesía redes
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Detalló que la primera fase del proyecto contempla la puesta en funcionamiento de las rutas del BTR que conectan el Estadio Nacional con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), así como del Estadio Nacional Chelato Uclés hacia la colonia Kennedy.

 Foto: Cortesía redes Juan Diego Zelaya
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Posteriormente, se avanzará con las demás rutas del Trans-450, además del teleférico, el cual estará articulado directamente con el sistema de buses de tránsito rápido para ampliar la cobertura y reducir los tiempos de traslado.

 Foto: Cortesía redes Juan Diego Zelaya
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El 12 de octubre de 2025, Juan Diego Zelaya asumió públicamente el compromiso de poner en marcha el BTR en un plazo máximo de 27 meses a partir del inicio de su administración municipal.

 Foto: Cortesía redes
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Finalmente fue consultado por la petición de Ricardo Álvarez, exalcalde del Distrito Central, sobre dejarlo manejar el primer bus del Trans-450. “No puedo porque Ricardo no tiene una licencia pesada, solo tiene liviana”, cerró el edil.

Foto: Cortesía redes
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