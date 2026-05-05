Nivel perjudicial: calidad del aire en Tegucigalpa subió a 151 puntos

La calidad del aire en Tegucigalpa varió luego de una mejora significativa ayer lunes, con niveles de categoría moderada, hasta las 12:00 del mediodia de este martes está como perjudicial, de acuerdo con mediciones de plataformas internacionales.
El cambio se registró cuando el Índice de Calidad del Aire (ICA) pasó de 67 puntos que teníamos el lunes a 151 puntos hoy, esto según información de IQAir, una plataforma de medición de índice de calidad de aire. El contaminante predominante sigue siendo el PM2.5, pero la concentración de contaminantes pasó de 17.9 a 55.9 microgramos por metro cúbico, una cifra que eleva las alarmas.
Según la misma plataforma, en el resto de la tarde la calidad del aire se mantendrá por encima de los 100 puntos.
La plataforma también muestra que dependiendo la zona de la ciudad la contaminación del aire varía. Para tal caso, la carretera a Olancho registra un nivel superior de contaminantes con 163 puntos, muy por encima del promedio.
Durante el fin de semana y parte del lunes, la capital hondureña había experimentado niveles insalubres principalmente por la concentración de partículas finas PM2.5, asociadas a humo, polvo y quema de biomasa, pero la tarde del lunes todo mejoró, sin embargo, este martes nuevamente se eleva el nivel de contaminacion.
Este comportamiento responde en parte a cambios en las condiciones meteorológicas, como la disminución en la velocidad del viento y contaminantes acumulados en la atmósfera.
Expertos señalan que las principales fuentes de contaminación en la capital incluyen el tráfico vehicular, la quema de desechos y los incendios forestales en zonas cercanas.
Las autoridades instaron a la población a mantenerse informada a través de plataformas de monitoreo y adoptar medidas preventivas, especialmente en horas donde la calidad del aire pueda deteriorarse aún más.
Según los expertos, la contaminación ambiental se manifiesta como una capa densa de partículas suspendidas en el aire, visible en ciudades con alta carga vehicular, actividad industrial y quemas; es un fenómeno que se agrava por la inversión térmica, que impide la dispersión de contaminantes y los mantiene cerca del suelo.
En esa masa de aire se concentran sustancias altamente nocivas como el material particulado PM2.5 y PM10, así como ozono y compuestos orgánicos volátiles. Estas partículas, por su tamaño, logran penetrar profundamente en los pulmones hasta alcanzar los alvéolos, afectando directamente la función respiratoria del ser humano.
En ese sentido, la jefa de Neumología del Instituto Cardiopulmonar, Suyapa Sosa, explicó que la exposición a estos contaminantes incrementa las crisis asmáticas y el broncoespasmo, además de elevar las consultas médicas en adultos mayores con enfermedades como enfisema o bronquitis crónica. “Estamos viendo un aumento en las hospitalizaciones por afecciones respiratorias vinculadas a la mala calidad del aire”, advirtió la especialista.
La experta detalló que se incrementan las infecciones respiratorias y se reduce la capacidad pulmonar, mientras que la exposición prolongada a partículas finas como el PM2.5 se asocia con el desarrollo de cáncer de pulmón. A nivel cardiovascular, la contaminación también eleva el riesgo de infartos, arritmias y accidentes cerebrovasculares.