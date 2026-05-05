Nivel perjudicial: calidad del aire en Tegucigalpa subió a 151 puntos

El cambio se registró cuando el Índice de Calidad del Aire (ICA) pasó de 67 puntos que teníamos el lunes a 151 puntos hoy, esto según información de IQAir, una plataforma de medición de índice de calidad de aire. El contaminante predominante sigue siendo el PM2.5, pero la concentración de contaminantes pasó de 17.9 a 55.9 microgramos por metro cúbico, una cifra que eleva las alarmas.