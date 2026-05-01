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Marcha del 1 de mayo concluye con exigencias de reformas legales y electorales en la capital

Trabajadores demandan cambios al Código Penal, segunda vuelta electoral y mayor independencia judicial durante cierre de movilización

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 13:05
Marcha del 1 de mayo concluye con exigencias de reformas legales y electorales en la capital
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La movilización por el Día Internacional del Trabajador concluyó este viernes 1 de mayo en la cancha acústica del centro histórico de la capital.

 Foto: Marvin Salgado
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En el lugar, organizaciones leyeron un manifiesto con una serie de demandas políticas, legales y laborales.

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Al cierre de la jornada, los participantes plantearon la necesidad de reformar el Código Penal y garantizar la independencia del sistema judicial en el país.

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Entre las exigencias también figura la separación de las elecciones de alcaldes y diputados respecto a la elección presidencial, como parte de una reforma al sistema electoral.

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Los manifestantes pidieron además la aprobación de una segunda vuelta electoral, así como el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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En el documento, los trabajadores también expresaron su rechazo a lo que consideran amenazas al modelo de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES).

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Otra de las solicitudes incluidas en el manifiesto es la aprobación de una Ley de Consulta Previa e Informada, orientada a garantizar derechos de comunidades en proyectos de desarrollo.

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Asimismo, exigieron la ratificación de convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo relacionados con derechos laborales.

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Durante la lectura del documento, representantes de los trabajadores reafirmaron su compromiso con cambios estructurales en el país.

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“En este primero de mayo nos comprometemos a seguir luchando por proyectos de ley e institucionalidad democrática”, expresaron.

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El manifiesto también incluyó la derogación de leyes vinculadas al Consejo de Defensa y Seguridad, Inteligencia Nacional y normativas relacionadas con la Policía Militar.

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La jornada concluyó sin reportes de incidentes, tras una movilización que recorrió distintos puntos de la capital antes de concentrarse en el centro histórico.

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