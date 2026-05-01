Marcha del 1 de mayo concluye con exigencias de reformas legales y electorales en la capital

La movilización por el Día Internacional del Trabajador concluyó este viernes 1 de mayo en la cancha acústica del centro histórico de la capital.
En el lugar, organizaciones leyeron un manifiesto con una serie de demandas políticas, legales y laborales.
Al cierre de la jornada, los participantes plantearon la necesidad de reformar el Código Penal y garantizar la independencia del sistema judicial en el país.
Entre las exigencias también figura la separación de las elecciones de alcaldes y diputados respecto a la elección presidencial, como parte de una reforma al sistema electoral.
Los manifestantes pidieron además la aprobación de una segunda vuelta electoral, así como el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En el documento, los trabajadores también expresaron su rechazo a lo que consideran amenazas al modelo de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES).
Otra de las solicitudes incluidas en el manifiesto es la aprobación de una Ley de Consulta Previa e Informada, orientada a garantizar derechos de comunidades en proyectos de desarrollo.
Asimismo, exigieron la ratificación de convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo relacionados con derechos laborales.
Durante la lectura del documento, representantes de los trabajadores reafirmaron su compromiso con cambios estructurales en el país.
“En este primero de mayo nos comprometemos a seguir luchando por proyectos de ley e institucionalidad democrática”, expresaron.
El manifiesto también incluyó la derogación de leyes vinculadas al Consejo de Defensa y Seguridad, Inteligencia Nacional y normativas relacionadas con la Policía Militar.
La jornada concluyó sin reportes de incidentes, tras una movilización que recorrió distintos puntos de la capital antes de concentrarse en el centro histórico.