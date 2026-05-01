Pólvora, disfraces y pancartas marcan la marcha del 1 de mayo en la capital

Las marchas por el Día Internacional del Trabajador avanzan este viernes 1 de mayo en la capital con un ambiente marcado por consignas, colorido y diversas formas de protesta.
Desde las primeras horas, cientos de personas salieron a las calles para sumarse a la movilización, que se desarrolla con una participación activa de distintos sectores.
El recorrido principal inició en el bulevar Comunidad Económica Europea, a la altura de la colonia El Pedregal, y avanza hacia las inmediaciones del Parque Central.
A lo largo del trayecto, los manifestantes han incorporado elementos como la quema de pólvora, mientras corean consignas en defensa de los derechos laborales.
Las pancartas con mensajes de exigencia son visibles en toda la movilización, con reclamos relacionados a salarios justos, estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo.
El ambiente también destaca por la presencia de personas con disfraces, lo que añade un tono particular a la jornada de protesta.
En la marcha participan familias completas, incluyendo menores de edad que acompañan a sus padres y portan carteles con mensajes en favor del sector trabajador.
Algunos asistentes incluso han llevado a sus mascotas, integrándolas a la movilización en medio del recorrido por las calles de la ciudad.
Banderas de Honduras también predominan entre la multitud, que avanza en bloques organizados y con diferentes expresiones sociales.
Pese a las altas temperaturas que se registran en la capital, los manifestantes continúan su recorrido sin disminuir el ritmo de la jornada.
Más de 2,000 agentes de la Policía Nacional de Honduras han sido desplegados en distintos puntos para resguardar la movilización.
La presencia policial se mantiene a lo largo de las rutas establecidas con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar el orden durante la actividad.
Hasta el momento, la jornada se desarrolla sin reportes de alteraciones graves.
Mientras tanto, los participantes mantienen sus demandas en el marco de esta conmemoración.