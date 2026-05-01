  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Pólvora, disfraces y pancartas marcan la marcha del 1 de mayo en la capital

Cientos de personas recorren Tegucigalpa en un ambiente dinámico, entre consignas laborales, presencia familiar y resguardo policial

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 11:46
Pólvora, disfraces y pancartas marcan la marcha del 1 de mayo en la capital
1 de 14

Las marchas por el Día Internacional del Trabajador avanzan este viernes 1 de mayo en la capital con un ambiente marcado por consignas, colorido y diversas formas de protesta.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Pólvora, disfraces y pancartas marcan la marcha del 1 de mayo en la capital
2 de 14

Desde las primeras horas, cientos de personas salieron a las calles para sumarse a la movilización, que se desarrolla con una participación activa de distintos sectores.

 Foto: Marvin Salgado
Pólvora, disfraces y pancartas marcan la marcha del 1 de mayo en la capital
3 de 14

El recorrido principal inició en el bulevar Comunidad Económica Europea, a la altura de la colonia El Pedregal, y avanza hacia las inmediaciones del Parque Central.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Pólvora, disfraces y pancartas marcan la marcha del 1 de mayo en la capital
4 de 14

A lo largo del trayecto, los manifestantes han incorporado elementos como la quema de pólvora, mientras corean consignas en defensa de los derechos laborales.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Pólvora, disfraces y pancartas marcan la marcha del 1 de mayo en la capital
5 de 14

Las pancartas con mensajes de exigencia son visibles en toda la movilización, con reclamos relacionados a salarios justos, estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Pólvora, disfraces y pancartas marcan la marcha del 1 de mayo en la capital
6 de 14

El ambiente también destaca por la presencia de personas con disfraces, lo que añade un tono particular a la jornada de protesta.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Pólvora, disfraces y pancartas marcan la marcha del 1 de mayo en la capital
7 de 14

En la marcha participan familias completas, incluyendo menores de edad que acompañan a sus padres y portan carteles con mensajes en favor del sector trabajador.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Pólvora, disfraces y pancartas marcan la marcha del 1 de mayo en la capital
8 de 14

Algunos asistentes incluso han llevado a sus mascotas, integrándolas a la movilización en medio del recorrido por las calles de la ciudad.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Pólvora, disfraces y pancartas marcan la marcha del 1 de mayo en la capital
9 de 14

Banderas de Honduras también predominan entre la multitud, que avanza en bloques organizados y con diferentes expresiones sociales.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Pólvora, disfraces y pancartas marcan la marcha del 1 de mayo en la capital
10 de 14

Pese a las altas temperaturas que se registran en la capital, los manifestantes continúan su recorrido sin disminuir el ritmo de la jornada.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Pólvora, disfraces y pancartas marcan la marcha del 1 de mayo en la capital
11 de 14

Más de 2,000 agentes de la Policía Nacional de Honduras han sido desplegados en distintos puntos para resguardar la movilización.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Pólvora, disfraces y pancartas marcan la marcha del 1 de mayo en la capital
12 de 14

La presencia policial se mantiene a lo largo de las rutas establecidas con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar el orden durante la actividad.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Pólvora, disfraces y pancartas marcan la marcha del 1 de mayo en la capital
13 de 14

Hasta el momento, la jornada se desarrolla sin reportes de alteraciones graves.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Pólvora, disfraces y pancartas marcan la marcha del 1 de mayo en la capital
14 de 14

Mientras tanto, los participantes mantienen sus demandas en el marco de esta conmemoración.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Cargar más fotos