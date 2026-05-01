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Fuerte resguardo policial en sede del Partido Nacional durante marchas del 1 de mayo

Agentes se despliegan en puntos estratégicos de Tegucigalpa para prevenir incidentes en el Día del Trabajo. La sede del Partido Nacional (PN) permanece bajo fuerte resguardo

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 09:43
Fuerte resguardo policial en sede del Partido Nacional durante marchas del 1 de mayo
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La sede del Partido Nacional (PN) permanece bajo un fuerte resguardo policial este jueves 1 de mayo, en el marco de las movilizaciones por el Día Internacional del Trabajo.

Foto: Emilio Flores | El Heraldo
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En los alrededores del edificio se observa presencia de agentes de la Policía Nacional (PN), quienes mantienen vigilancia permanente como parte de un operativo de seguridad.

 Foto: Cortesía
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El despliegue forma parte de las acciones implementadas para prevenir incidentes durante las marchas que recorren distintos puntos de la capital.

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Las autoridades han distribuido equipos policiales en zonas consideradas estratégicas, incluyendo rutas de movilización y sectores donde históricamente se concentran manifestantes.

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La medida busca mantener el orden público ante la participación de diversos sectores sociales y sindicales que salen a las calles cada 1 de mayo.

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Hasta el momento, no se reportan incidentes en las inmediaciones de la sede política, donde el resguardo se mantiene sin interrupciones.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
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El operativo también incluye monitoreo en otras áreas de Tegucigalpa, con el objetivo de reaccionar ante cualquier eventualidad durante la jornada.

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El comisario de policía, José Armando Estevez, informó que se han desplegado alrededor de dos mil elementos policiales, distribuidos estratégicamente en los principales trayectos de la marcha.

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Cabe destacar que, el recorrido de la marcha inicia en el bulevar Comunidad Económica Europea, a la altura de la colonia El Pedregal.

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El trayecto finalizará en las inmediaciones del Parque Central, donde se espera la concentración de la mayoría de los manifestantes.

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