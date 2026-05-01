Fuerte resguardo policial en sede del Partido Nacional durante marchas del 1 de mayo

La sede del Partido Nacional (PN) permanece bajo un fuerte resguardo policial este jueves 1 de mayo, en el marco de las movilizaciones por el Día Internacional del Trabajo.
En los alrededores del edificio se observa presencia de agentes de la Policía Nacional (PN), quienes mantienen vigilancia permanente como parte de un operativo de seguridad.
El despliegue forma parte de las acciones implementadas para prevenir incidentes durante las marchas que recorren distintos puntos de la capital.
Las autoridades han distribuido equipos policiales en zonas consideradas estratégicas, incluyendo rutas de movilización y sectores donde históricamente se concentran manifestantes.
La medida busca mantener el orden público ante la participación de diversos sectores sociales y sindicales que salen a las calles cada 1 de mayo.
Hasta el momento, no se reportan incidentes en las inmediaciones de la sede política, donde el resguardo se mantiene sin interrupciones.
El operativo también incluye monitoreo en otras áreas de Tegucigalpa, con el objetivo de reaccionar ante cualquier eventualidad durante la jornada.
El comisario de policía, José Armando Estevez, informó que se han desplegado alrededor de dos mil elementos policiales, distribuidos estratégicamente en los principales trayectos de la marcha.
Cabe destacar que, el recorrido de la marcha inicia en el bulevar Comunidad Económica Europea, a la altura de la colonia El Pedregal.
El trayecto finalizará en las inmediaciones del Parque Central, donde se espera la concentración de la mayoría de los manifestantes.