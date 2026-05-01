Amplio despliegue: 2,000 agentes policiales resguardan la marcha del Día del Trabajador

Desde tempranas horas de este 1 de mayo, la capital amaneció bajo un fuerte dispositivo de seguridad con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador.
Las autoridades han señalado que el objetivo principal del dispositivo es acompañar la jornada de conmemoración, garantizar la seguridad de los participantes y de la ciudadanía en general, mientras los trabajadores continúan con sus demandas en las calles .
El comisario de policía, José Armando Estevez, informó que se han desplegado alrededor de dos mil elementos policiales, quienes fueron distribuidos estratégicamente en los principales trayectos de la marcha, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad durante la movilización.
El recorrido principal inicia en el bulevar Comunidad Económica Europea, a la altura de la colonia El Pedregal, y finaliza en las inmediaciones del Parque Central, donde se espera la concentración de la mayoría de los manifestantes.
Como parte del operativo, varios accesos viales amanecieron cerrados en la capital, generando restricciones desde primeras horas del día para el tránsito vehicular en zonas estratégicas.
Entre los puntos con cierres se encuentra el bulevar Comunidad Económica Europea, la primera avenida de Comayagüela, así como el sector del Congreso Nacional y alrededores del Parque Central.
En estas zonas, únicamente se permite el paso peatonal controlado, mientras los diferentes contingentes sindicales comienzan a organizarse con pancartas, banderas y consignas en el ambiente.
La marcha ya dio inicio. El ambiente se mantiene activo con la presencia de distintos sindicatos como Stibys, Sitraunah y otras organizaciones gremiales que se suman a la tradicional marcha del 1 de mayo.
Los agentes policiales permanecen apostados a lo largo de todo el recorrido, realizando controles y regulaciones del tránsito para evitar congestionamientos y garantizar el desarrollo ordenado de la actividad.
Uno de los puntos bajo vigilancia especial es la sede del Partido Nacional de Honduras en Tegucigalpa, donde también se han colocado elementos policiales como parte del operativo general.