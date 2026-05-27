Autoridades de Tegucigalpa multarán hasta con L10,000 por desperdiciar agua

Tegucigalpa, Honduras.- Las personas que desperdicien agua potable en Tegucigalpa podrían enfrentar multas de hasta 10,000 lempiras, según anunció el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, en medio de la crisis hídrica que afecta a la ciudad. La medida surge luego de que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) declarara estado de emergencia debido a la disminución en los niveles de las represas La Concepción y Los Laureles, así como de la fuente superficial de El Picacho. La reducción en los niveles de estos embalses mantiene en alerta a las autoridades municipales y a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

El edil capitalino explicó que ya trabajan en una ordenanza municipal para sancionar distintos tipos de desperdicio de agua en la ciudad. “Se platicó una ordenanza que va a estar lista esta semana, aprobada esta semana, para que aquellas personas que utilizan la manguera para lavar su carro sean multadas con 2,000 lempiras”, declaró. Asimismo, detalló que quienes llenen piscinas en plena emergencia también serán sancionados económicamente: “aquellas personas que están llenando piscinas ahorita en esta emergencia serán multadas con 5,000 lempiras", afirmó. También mencionó que "si se encuentra un establecimiento industrial, comercial, residencial, donde se note un desperdicio de agua comprobado e inconsciente también sufrirá una multa de 5,000 a 10,000 lempiras”.

Medidas urgentes

Entre las medidas anunciadas para combatir esta crisis se contempla la contratación extraordinaria de servicios, arrendamiento de cisternas, compra de agua y reasignaciones presupuestarias para atender las zonas más afectadas. De acuerdo con datos oficiales, la demanda diaria de agua en Tegucigalpa asciende a 242,000 metros cúbicos, sin embargo, la producción máxima apenas alcanza los 182,000 metros cúbicos. Esto significa que alrededor del 25% del agua que necesita la capital no logra producirse. A esto se suman las fugas que se reportan todos los días en el sistema de distribución.