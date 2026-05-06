Hasta 20 días sin agua potable sufren familias de la colonia La Era en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de agua potable mantiene en crisis a decenas de familias de la colonia La Era, en Tegucigalpa, donde vecinos denunciaron que llevan entre 18 y 20 días sin recibir el servicio en sus casas.

Los afectados aseguran que el problema se registra en distintos sectores de la colonia: En la calle principal que conecta desde la parte alta hasta las cercanías del cementerio, donde las llaves permanecen secas desde hace varias semanas.

"Tenemos entre 18 y 20 días sin agua. Cuando llegan los tanques de la UMAPS no es que regalan el agua, sino que la venden y cobran 15 lempiras por barril", denunció María Sierra Segura, residente de la zona.

La pobladora explicó que la situación afecta a numerosas familias que se han visto obligadas a comprar agua para realizar actividades básicas del hogar, debido a la falta de abastecimiento en la red pública.