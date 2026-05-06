Hasta 20 días sin agua potable sufren familias de la colonia La Era en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de agua potable mantiene en crisis a decenas de familias de la colonia La Era, en Tegucigalpa, donde vecinos denunciaron que llevan entre 18 y 20 días sin recibir el servicio en sus casas.
Los afectados aseguran que el problema se registra en distintos sectores de la colonia: En la calle principal que conecta desde la parte alta hasta las cercanías del cementerio, donde las llaves permanecen secas desde hace varias semanas.
"Tenemos entre 18 y 20 días sin agua. Cuando llegan los tanques de la UMAPS no es que regalan el agua, sino que la venden y cobran 15 lempiras por barril", denunció María Sierra Segura, residente de la zona.
La pobladora explicó que la situación afecta a numerosas familias que se han visto obligadas a comprar agua para realizar actividades básicas del hogar, debido a la falta de abastecimiento en la red pública.
“Todo el mundo le va a decir lo mismo: no hay agua, no hay agua”, expresó la vecina al describir la preocupación que enfrentan los habitantes de la colonia capitalina.
Sierra aseguró que, hasta el momento no han recibido explicaciones claras por parte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) sobre las causas que mantienen suspendido el suministro en la comunidad.
La entrevistada indicó que el pasado miércoles llegó un camión distribuidor; Sin embargo, el agua fue comercializada entre los vecinos y no entregada de manera gratuita.
“A 15 lempiras por barril la estaban vendiendo. No es gratis”, reiteró la afectada, quien además señaló que muchas familias también recurren a cisternas privadas cuyos precios oscilan entre 45 y 50 lempiras, dependiendo si es agua dulce o salada.
Los pobladores solicitaron a las autoridades municipales atender con urgencia la problemática, ya que la falta de agua afecta a toda la colonia y obliga a los residentes a destinar dinero adicional para poder abastecerse diariamente.