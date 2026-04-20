Vecinos de Monte de Los Olivos piden calle para acceso a agua potable en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Vecinos de la colonia Monte de Los Olivos, en Comayagüela, denunciaron la difícil situación que enfrentan por la falta de acceso a una calle vehicular en uno de sus sectores, lo que complica su vida diaria.

El problema se concentra específicamente en el sector seis, donde al menos ocho familias aseguran que no cuentan con una vía de acceso adecuada hacia sus viviendas.

A partir de esta situación, los residentes han solicitado apoyo a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), con el fin de ser escuchados y encontrar una solución viable.

“Los tanques de agua muchas veces se niegan a llenar agua porque no andan mangueras por la distancia que queda a nuestra casa”, se quejó Neptalí Maldonado.

La falta de calle no solo limita la movilidad de los vecinos, sino que también afecta directamente el acceso a servicios básicos como el suministro de agua potable.

Los afectados explicaron que las pipas de agua no pueden ingresar hasta las cercanías de las viviendas, lo que obliga a los habitantes a recorrer largas distancias para abastecerse.