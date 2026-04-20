Vecinos de Monte de Los Olivos piden calle para acceso a agua potable en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Vecinos de la colonia Monte de Los Olivos, en Comayagüela, denunciaron la difícil situación que enfrentan por la falta de acceso a una calle vehicular en uno de sus sectores, lo que complica su vida diaria.
El problema se concentra específicamente en el sector seis, donde al menos ocho familias aseguran que no cuentan con una vía de acceso adecuada hacia sus viviendas.
A partir de esta situación, los residentes han solicitado apoyo a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), con el fin de ser escuchados y encontrar una solución viable.
“Los tanques de agua muchas veces se niegan a llenar agua porque no andan mangueras por la distancia que queda a nuestra casa”, se quejó Neptalí Maldonado.
La falta de calle no solo limita la movilidad de los vecinos, sino que también afecta directamente el acceso a servicios básicos como el suministro de agua potable.
Los afectados explicaron que las pipas de agua no pueden ingresar hasta las cercanías de las viviendas, lo que obliga a los habitantes a recorrer largas distancias para abastecerse.
“Nosotros les pedimos ayuda a la alcaldía, ya que tenemos niños donde también es más difícil el acceso con ellos”, mencionó Maldonado.
Además del problema logístico, los vecinos señalaron que esta situación incrementa los costos del agua, ya que los proveedores cobran más debido a la dificultad del acceso.
Incluso, en algunos casos, los vendedores se rehúsan a brindar el servicio por la incomodidad que representa llegar hasta el sector afectado.
Los residentes del sector 5, en la última etapa de la colonia, también se sumaron al llamado, señalando que enfrentan condiciones similares por la falta de una calle vehicular.
Ante este panorama, los pobladores solicitan a la comuna capitalina el envío de maquinaria para habilitar al menos una calle provisional de entre 400 y 500 metros de longitud.