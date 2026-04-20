  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Doloroso último adiós al joven tiktoker Hernán Martínez en Cofradía

Cofradía despide con globos blancos, llanto y oraciones al tiktoker hondureño Hernán Martínez; familiares y amigos le dieron el último adiós en medio de profundo pesar.

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 14:58
Doloroso último adiós al joven tiktoker Hernán Martínez en Cofradía
1 de 12

La comunidad de Cofradía se volcó para acompañar a la familia del tiktoker Hernán Martínez en un momento marcado por el pesar y el dolor en su despedida eterna.

Fotos: EL HERALDO.
Doloroso último adiós al joven tiktoker Hernán Martínez en Cofradía
2 de 12

Familiares y amigos despiden con globos blancos y entre llanto a Hernán Martínez en medio de un ambiente de profundo dolor en Cofradía, Cortés.

Fotos: EL HERALDO.
Doloroso último adiós al joven tiktoker Hernán Martínez en Cofradía
3 de 12

Entre lágrimas y oraciones, seres queridos acompañan el último adiós del joven creador de contenido que murió a consecuencia de un accidente de tránsito.
Doloroso último adiós al joven tiktoker Hernán Martínez en Cofradía
4 de 12

El féretro de Hernán Martínez fue rodeado por muestras de cariño y mensajes de despedida no solo por familiares y amigos, sino la comunidad de Cofradía.
Doloroso último adiós al joven tiktoker Hernán Martínez en Cofradía
5 de 12

Amigos cercanos recordaron entre sollozos los momentos compartidos con Hernán Martínez.
Doloroso último adiós al joven tiktoker Hernán Martínez en Cofradía
6 de 12

Globos blancos se elevaron al cielo como símbolo de despedida durante el sepelio del tiktoker hondureño.
Doloroso último adiós al joven tiktoker Hernán Martínez en Cofradía
7 de 12

El dolor y la consternación se reflejaron en cada rostro, en cada lágrima y en cada abrazo durante la ceremonia fúnebre.

Doloroso último adiós al joven tiktoker Hernán Martínez en Cofradía
8 de 12

Oraciones y muestras de fe acompañaron el entierro en el Cementerio General de Cofradía, el lugar que lo vio crecer y hoy lo ve partir.
Doloroso último adiós al joven tiktoker Hernán Martínez en Cofradía
9 de 12

Portando retratos de Hernán y dedicándoles unas últimas palabras al joven, su familia y amistades se volcaron en un solo sentimiento de tristeza.

Doloroso último adiós al joven tiktoker Hernán Martínez en Cofradía
10 de 12

La partida de Hernán Martínez está cargada de mucho dolor, desde el pasado miércoles cuando ocurrió el accidente en Tegucigalpa.
Doloroso último adiós al joven tiktoker Hernán Martínez en Cofradía
11 de 12

El duro momento para la familia Martínez fue abrazado con el cariño desbordado de las personas de Cofradía que los acompañaron hasta el último momento.
Doloroso último adiós al joven tiktoker Hernán Martínez en Cofradía
12 de 12

El entierro del creador de contenido se desarrolló al filo de las 3 de la tarde en un ambiente de luto y pesar.

Cargar más fotos