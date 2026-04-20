Congreso Nacional nombra comisión especial para elegir nuevos funcionarios del CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional dio este lunes un paso decisivo para restaurar la operatividad de los entes electorales al nombrar una comisión especial multipartidaria, encargada de seleccionar a los profesionales que ocuparán las vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Tras las recientes destituciones derivadas de juicios políticos, el Legislativo busca llenar de forma inmediata una vacante propietaria y una suplente en el CNE, así como dos magistraturas propietarias y dos suplentes en el TJE. ​La decisión, tomada tras consensos entre la junta directiva y los jefes de bancada, se fundamenta en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Electoral y el artículo 19 de la Ley Procesal Electoral.

La comisión tiene el mandato de instalarse de manera inmediata para definir el procedimiento de invitación, recepción de hojas de vida y la realización de audiencias públicas que permitan identificar a los candidatos con mayor idoneidad técnica y ética para estos cargos de alta relevancia democrática. ​“Hemos hablado con los jefes de bancada con la junta directiva, vamos a nombrar una comisión especial para que se reúnan hoy para que establezcan el procedimiento para solicitar e invitar a las personas que reúnen los requisitos legales que presenten su hoja de vida”, anunció Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. ​Zambrano enfatizó que el proceso será riguroso y transparente, delegando en la comisión la responsabilidad de evaluar los perfiles y presentar al pleno los nombres de los profesionales más capaces.

El titular del Legislativo hizo un llamado a las diferentes fuerzas políticas para que motiven a los profesionales más destacados del país a participar en este proceso de selección, subrayando que los tiempos legales para las autopostulaciones son extremadamente cortos. ​“Los plazos son ya establecidos; los que quieran participar para autopostularse en el Consejo Nacional Electoral solo tendrán 5 días a partir de mañana para presentar sus hojas de vida, y los que tienen el interés de participar en el Tribunal de Justicia Electoral, 3 días. Los términos son fatales”, advirtió Zambrano durante la sesión legislativa.

¿Quiénes la integran?