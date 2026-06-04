"Viejo de mi vida, te amaré eternamente": Nilo Espinal despide a su padre

Tegucigalpa, Honduras.- Nilo Erilberto Espinal Midence murió. Con él se fue el hombre que le enseñó a su hijo, el cantante hondureño Nilo Espinal, a tocar el bajo en la iglesia, el que lo dejó construir una guitarra con una paila y nailon en su propio taller antes de regalarle una de verdad, el padre al que Nilo llamaba, sin exagerar, su mejor amigo. Al comunicar la noticia en sus redes sociales, el artista admitió que, si bien está "destrozado", le da gracias a Dios "por el padre que me dio y el tiempo que me lo prestó". Esa clase de gratitud no se construye en el dolor, se hereda de alguien que vivió de tal manera que su ausencia no cabe en el lamento puro, porque el lamento solo no alcanza para contenerlo todo.

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Espinal Midence fue carpintero y fue músico, hombre de fe y de trabajo callado, de esos que no necesitan que nadie les explique qué significa tener integridad porque la practican sin ponerle nombre. Su hijo lo miraba y veía lo que quería ser. No el artista. El hombre.

Hubo un tiempo en que Nilo Espinal no tenía guitarra y su padre lo sabía. Lo dejó buscar, experimentar, armar algo con lo que hubiera. Y cuando vio que la música no era un simple capricho, le puso una guitarra de verdad en las manos. En ese gesto está mucho de lo que el cantante es hoy, y mucho de lo que su padre fue siempre. Hermano Nilo, como lo conocían en los círculos donde su voz tenía nombre propio, dejó grabada su fe en las canciones "Jesucristo" y "Quién me ha tocado?".



Su hijo eligió el primer sencillo para acompañar la despedida. "Viejo de mi vida, te amaré eternamente, gracias por todo y más", escribió Nilo en sus historias de Instagram, junto a una imagen de archivo en compañía de su padre.

El velatorio se realizará en el Tabernáculo La Bendición, en Las Mesas, Zamorano, a partir de las 6:00 de la noche.

Acompañamiento

Las condolencias llegaron rápido y de voces distintas. El alcalde capitalino Juan Diego Zelaya escribió "sintiendo mucho tu pérdida" en la sección de comentarios. Diablos Negros emitió un comunicado en el que se unió "al dolor de la familia Espinal Midence por la irreparable pérdida de Nilo Erilberto Espinal Midence", y extendió sus muestras de solidaridad al grupo familiar en estos momentos difíciles.

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La cantante Shirley Paz expresó que "el cielo está de fiesta porque recibe a uno de los suyos". Génesis Verde admitió que no hay palabras, y aun así las buscó para pedir que Dios fortalezca y abrace al artista y a su familia.



Los Bohemios, Nono y Yambé, extendieron una nota de duelo: "Hoy abrazamos tu corazón y te acompañamos en este momento de profundo dolor por la partida de tu amado padre", escribieron, cerrando con un cálido "no estás solo. Estamos contigo".