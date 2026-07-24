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Junior Santos, hondureño vinculado a la MS-13, es arrestado por ICE en Nueva Orleans

La agencia migratoria estadounidense informó que Junior Santos Carrasco fue detenido tras salir de un centro penitenciario de Louisiana y enfrenta cargos por varios delitos

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 10:17
Junior Santos, hondureño vinculado a la MS-13, es arrestado por ICE en Nueva Orleans

Junior Santos Carrasco fue detenido tras salir de un centro penitenciario de Louisiana

 Foto: Redes sociales

Nueva Orleans, Estados Unidos.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a Junior Antonio Santos Carrasco, migrante hondureño señalado como presunto miembro de la MS-13, tras salir de un centro penitenciario en Louisiana.

ICE informó que sus agentes de Nueva Orleans detuvieron a Santos Carrasco el 30 de junio de 2026, luego de su liberación del Centro Correccional de la Parroquia de Jefferson.

La agencia migratoria indicó que el hondureño enfrentó acusaciones por robo de bolsos, hurto e intento de asesinato. Además, señaló que contaba con una condena previa por hurto.

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Santos Carrasco permanecía en Estados Unidos debido a la situación de su padre, Pablo Jorge Santos Martínez, quien, según ICE, había recibido autorización para permanecer bajo supervisión junto a su hijo.

ICE afirmó que Santos Martínez cruzó la frontera de manera ilegal en tres ocasiones y que su último ingreso ocurrió en 2016. La agencia informó que el padre del hondureño ya fue deportado a Honduras.

Pablo Jorge Santos Martínez, padre de Junior Santos.

Pablo Jorge Santos Martínez, padre de Junior Santos.

 (Foto: Redes sociales )
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“¿Por qué estaba Junior aquí en primer lugar, se preguntarán? ¡A su padre, Pablo Jorge Santos Martínez, quien ya había sido expulsado tres veces, se le permitió permanecer en EE. UU. junto a él (hijo) bajo libertad supervisada tras cruzar la frontera ilegalmente por tercera vez en 2016”, publicó ICE.

Tras el arresto, Junior Antonio Santos Carrasco quedó a la espera de la decisión de un juez de inmigración, quien deberá determinar su futuro migratorio y una posible deportación.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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