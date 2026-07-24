Junior Santos, hondureño vinculado a la MS-13, es arrestado por ICE en Nueva Orleans

Nueva Orleans, Estados Unidos.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a Junior Antonio Santos Carrasco, migrante hondureño señalado como presunto miembro de la MS-13, tras salir de un centro penitenciario en Louisiana.

ICE informó que sus agentes de Nueva Orleans detuvieron a Santos Carrasco el 30 de junio de 2026, luego de su liberación del Centro Correccional de la Parroquia de Jefferson.

La agencia migratoria indicó que el hondureño enfrentó acusaciones por robo de bolsos, hurto e intento de asesinato. Además, señaló que contaba con una condena previa por hurto.