Junior Santos, hondureño vinculado a la MS-13, es arrestado por ICE en Nueva Orleans

Nueva Orleans, Estados Unidos.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a Junior Antonio Santos Carrasco, migrante hondureño señalado como presunto miembro de la MS-13, tras salir de un centro penitenciario en Louisiana.
ICE informó que sus agentes de Nueva Orleans detuvieron a Santos Carrasco el 30 de junio de 2026, luego de su liberación del Centro Correccional de la Parroquia de Jefferson.
La agencia migratoria indicó que el hondureño enfrentó acusaciones por robo de bolsos, hurto e intento de asesinato. Además, señaló que contaba con una condena previa por hurto.
Santos Carrasco permanecía en Estados Unidos debido a la situación de su padre, Pablo Jorge Santos Martínez, quien, según ICE, había recibido autorización para permanecer bajo supervisión junto a su hijo.
ICE afirmó que Santos Martínez cruzó la frontera de manera ilegal en tres ocasiones y que su último ingreso ocurrió en 2016. La agencia informó que el padre del hondureño ya fue deportado a Honduras.
“¿Por qué estaba Junior aquí en primer lugar, se preguntarán? ¡A su padre, Pablo Jorge Santos Martínez, quien ya había sido expulsado tres veces, se le permitió permanecer en EE. UU. junto a él (hijo) bajo libertad supervisada tras cruzar la frontera ilegalmente por tercera vez en 2016”, publicó ICE.
Tras el arresto, Junior Antonio Santos Carrasco quedó a la espera de la decisión de un juez de inmigración, quien deberá determinar su futuro migratorio y una posible deportación.