Pedía reembolsos y evitaba pagos: Darwin Corea, hondureño condenado por fraude de más de $464 mil en una empresa

El hondureño Darwin Corea fue condenado a 24 meses de prisión federal en Estados Unidos luego de declararse culpable de participar en un esquema de fraude en Carolina del Norte y Carolina del Sur. Aquí los detalles:
Darwin Alberto Corea Calderón, de 34 años, aceptó responsabilidad por el delito de conspiración para cometer fraude electrónico que ocasionó pérdidas superiores a los 464,000 dólares a varias tiendas de la cadena Home Depot.
De acuerdo con los documentos judiciales, los hechos ocurrieron entre 2022 y 2025, período en el que Corea Calderón habría participado en una red dedicada a realizar devoluciones fraudulentas de mercancía para obtener reembolsos ilegales.
Las autoridades detallaron que el esquema afectó a más de una docena de establecimientos de la empresa ubicados en las ciudades de Charlotte, Statesville, Cornelius, Gastonia, Kannapolis y Matthews, en Carolina del Norte, además de tiendas situadas en Carolina del Sur.
Según la investigación, el hondureño solicitaba reembolsos mediante operaciones fraudulentas, provocando que la cadena comercial entregara dinero por productos que no correspondían a devoluciones legítimas, superando los 464,000 dólares.
Los fiscales indicaron que Corea Calderón también utilizó una modalidad conocida como "skip-scanning", que consiste en omitir intencionalmente el escaneo de algunos productos en las cajas de autopago para retirarlos sin pagar.
Durante la audiencia de sentencia, la Fiscalía también presentó información sobre una condena previa que el hondureño recibió en 2024 en el condado de Cabarrus por un delito de hurto mayor, relacionado con el robo de herramientas eléctricas, una aspiradora y un microondas en otra tienda.
El fiscal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte, Russ Ferguson, afirmó que este tipo de delitos termina "afectando tanto a los comercios como a los consumidores debido a los costos que generan las pérdidas económicas".
Continuó: "Los crímenes de Corea nacieron de la avaricia, no de la necesidad. Fue un plan premeditado que repitió una y otra vez, y que seguiría repitiendo hasta que las autoridades federales le pusieran fin", manifestó Ferguson.
Tras cumplir la condena de prisión, Corea Calderón será entregado a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para iniciar el proceso de deportación.