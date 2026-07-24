¿Qué es la Billetera Electrónica Nacional (BIEN) y cómo funcionará en Honduras?

Honduras.- La transformación digital de los servicios públicos comenzó a dar un nuevo paso en Honduras con la creación de la Billetera Electrónica Nacional (BIEN), una aplicación oficial que permitirá a los ciudadanos portar sus principales documentos de identidad desde el teléfono celular, sin necesidad de cargar versiones físicas para distintos trámites y verificaciones. La plataforma, presentada recientemente por el Gobierno, funcionará como una identidad digital oficial, ya que almacenará credenciales emitidas directamente por instituciones del Estado y contará con la misma validez jurídica que los documentos físicos cuando sean requeridos por las autoridades competentes. En esta primera etapa, la aplicación permitirá incorporar documentos como el Documento Nacional de Identificación Biométrico (DNIB), la licencia de conducir, el permiso de portación de armas y el Carné Electrónico de Residencia (CERe) para extranjeros con residencia legal en Honduras.

Conforme avance el proyecto, las autoridades prevén sumar nuevas credenciales emitidas por otras instituciones públicas. Uno de los principales objetivos de la iniciativa es facilitar la vida cotidiana de los ciudadanos, reduciendo la necesidad de portar varios documentos físicos y agilizando los trámites que actualmente requieren presentar identificaciones en diferentes dependencias estatales.



¿Cómo funciona BIEN?

El funcionamiento de BIEN está basado en un sistema de verificación de identidad respaldado por las bases de datos oficiales del Estado. Para acceder a las credenciales digitales, el usuario deberá realizar un proceso de autenticación biométrica mediante el reconocimiento facial, el cual será comparado con los registros del Registro Nacional de las Personas (RNP) o del Instituto Nacional de Migración (INM), según corresponda. Una vez validada la identidad, las credenciales quedan almacenadas dentro de la aplicación y pueden presentarse cuando sean requeridas mediante un código QR cifrado, el cual permite a las autoridades verificar su autenticidad de forma rápida e incluso en situaciones donde no exista conexión a internet. Además, la plataforma incorpora mecanismos de actualización de datos en tiempo real, lo que permitirá que cualquier modificación realizada por la institución emisora también se refleje automáticamente en la credencial digital del usuario.

Seguridad y beneficios