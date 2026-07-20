BIEN ya permite usar el DNI digital con validez jurídica en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La Billetera Electrónica Nacional (BIEN) alcanzó un nuevo hito en el proceso de modernización del Estado luego de que el Registro Nacional de las Personas (RNP) oficializara el Documento Nacional de Identidad (DNI) biométrico generado a través de la plataforma como una credencial digital autenticada con plena validez jurídica. La decisión quedó respaldada con la publicación de la resolución en el Diario Oficial La Gaceta, edición 37,196, Sección B–Avisos Legales, correspondiente al 17 de julio de 2026, otorgando sustento legal al DNI digital para su utilización en el territorio nacional. Como parte de la implementación de la medida, la Secretaría de Seguridad instruyó a la Policía Nacional, en todas sus dependencias y especialidades, a reconocer como válidos los documentos oficiales incorporados en la BIEN.

De esta forma, los ciudadanos podrán identificarse en controles policiales presentando la versión digital de sus credenciales desde su teléfono celular. Además del Documento Nacional de Identidad biométrico, la plataforma incorpora la licencia de conducir, el permiso de portación de armas y el carné de residencia para extranjeros, entre otros documentos que serán integrados de manera progresiva como parte de la estrategia de transformación digital del Estado. El secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, afirmó que la oficialización del DNI digital "representa un paso decisivo para brindar certeza jurídica, confianza y seguridad a los ciudadanos". "Toda innovación de esta naturaleza requiere estar respaldada por un marco legal sólido que garantice su validez, seguridad y confianza", agregó el funcionario.