Casi 100 mil hondureños se han registrado a una semana del lanzamiento de BIEN

Tegucigalpa, Honduras.- A una semana de haber sido lanzada de forma oficial por el presidente de la República, Nasry Asfura, la Billetera Electrónica Nacional (BIEN), se registra que alrededor de 100 mil personas han hecho uso de la aplicación. La confianza de la ciudadanía en registrar sus documentos en la Billetera Electrónica Nacional (BIEN) se sustenta en el respaldo legal e integración interinstitucional de varias dependencias estatales como la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), el Registro Nacional de las Personas (RNP), las Secretaría de Seguridad, así como el instituto Nacional de Migración (INM). De acuerdo con la resolución publicada recientemente en el Diario Oficial La Gaceta, el Documento Nacional de Identificación Digital Biométrico (DNIB) constituye una credencial digital autenticada del Documento Nacional de Identificación (DNI), cuya emisión corresponde exclusivamente al RNP.

El documento reproduce íntegramente la información biográfica y biométrica del DNI físico, garantizando altos estándares de seguridad. Con esta iniciativa, el RNP reafirma su compromiso con la modernización de los servicios de identificación, fortaleciendo la identidad digital, la seguridad jurídica y el acceso de la ciudadanía a servicios públicos más ágiles, seguros y confiables. Asimismo, la Secretaría de Seguridad giró instrucciones precisas a todos sus funcionarios a nivel nacional, para que a los ciudadanos les sean aceptados los documentos digitales incluidos en la Billetera Electrónica Nacional (BIEN), en caso de ser solicitados en cualquier operativo policial. A sólo una semana del lanzamiento de la BIEN, por parte del Gobierno de la República, se registran ya cerca de 100 mil descargas, lo que refleja una significativa aceptación de parte de la población hondureña. La última verificación cuantifica 53,642 registros del Documento Nacional de Identificación Biométrico (DNIB), 43,107 Licencias de Conducir, 2,665 permisos de portación de armas y 164 carné de residentes.

El ministro de la presidencia Juan Carlos García, dijo que "la plataforma fue lanzada para abrir una puerta para simplificar los servicios de portación de documentos personales". "Toda innovación debe estar respaldada por un marco legal y el RNP ha oficializado a través de la publicación en La Gaceta". Por su parte Rolando Kattan, comisionado del RNP, destacó que "ha sido un éxito la descarga del Documento Nacional de Identificación a través de la plataforma BIEN". "La publicación de La Gaceta número 3198 se publica la validez del documento de manera digital", aseguró Kattan. En tanto el ministro de Seguridad, Gerzon Velasquez, manifestó que se ha instruido para que la Policía Nacional acepten como legal cualquier documento que están en la Billetera Nacional".