Documentos digitales disponibles en la billetera electrónica Bien serán aceptados por la PN

Tegucigalpa, Honduras.- Los documentos personales que los hondureños porten en la billetera electrónica Bien también podrán ser presentados ante la Policía Nacional de Honduras, sin necesidad de mostrarlos en formato físico. Fue la misma Dirección General de la Policía Nacional la que emitió una circular a nivel nacional en la que instruye a todos sus agentes a reconocer como válidos los documentos digitales incorporados en esta plataforma.

La billetera electrónica permite portar desde el teléfono el Documento Nacional de Identificación (DNI), la licencia de conducir, el permiso de portación de armas y el carné de extranjero residente en Honduras. Según dieron a conocer, la disposición aplica durante patrullajes preventivos, operativos policiales, retenes, controles vehiculares, inspecciones y cualquier procedimiento en el que se requiera identificar a una persona o verificar su documentación. Los miembros de la Policía Nacional deberán comprobar su autenticidad mediante los mecanismos tecnológicos oficiales de validación y seguridad.

La circular especifica que los documentos solo serán verificados si son presentados mediante la billetera electrónica. El oficio establece que se deberá garantizar la confidencialidad de los datos personales y abstenerse de tomar capturas de pantalla de los documentos digitales. "Los titulares y jefes de las distintas dependencias policiales deberán socializar la medida entre el personal bajo su mando y garantizar su correcta aplicación en todo el territorio nacional", cita el oficio de la Policía Nacional.