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El astro y la perla por la gloria de conquistar el Mundial 2026

Argentina y España definen este domingo (1:00 PM) al monarca de United 2026. La Pulga arriba con más goles y Yamal con más regates. Conozca cómo llegan

  • Actualizado: 17 de julio de 2026 a las 12:26
El astro y la perla por la gloria de conquistar el Mundial 2026

Lionel Messi y Lamine Yamal se enfrentarán este domingo por el título de la Copa del Mundo.

 Fotos: EFE.

Tegucigalpa, Honduras.- La vida y sus caprichos, la pelota y sus vueltas. Pensar que en aquel 2007 el prodigio ya convertido en una realidad mundial aparecía en esa histórica foto en la que se le veía bañando a un pequeño niño de menos de un año de vida.

¿Quién iba a pensar que casi dos décadas después se iban a enfrentar por el título de una Copa del Mundo? Inimaginable.

En 2007 y en el marco de un anuncio, Messi apareció bañando al bebé Lamine Yamal.

En 2007 y en el marco de un anuncio, Messi apareció bañando al bebé Lamine Yamal.

 (Foto: Unicef.)

Nadie podía presupuestar que aquel bebé se convertiría en uno de las mejores joyas del mundo y tampoco nadie podía asegurar que Messi estaría volando y situado en una final del Mundial con 39 años. Sí, frente a frente está la leyenda Messi y la joya Lamine Yamal.

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Los separan 20 años y dos banderas, pero los une un mismo deseo: ganar el Mundial United 2026.

El astro y la perla por la gloria de conquistar el Mundial 2026

La Argentina de Leo y la España de Lamine chocan este domingo (1:00 PM) en el MetLife Stadium de Nueva York para definir al rey del fútbol mundial.

Goleador y regateador

En su sexta justa, la Pulga afronta su tercera final y llega como vigente monarca en busca del bicampeonato y la cuarta estrella para Argentina.

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El memorable encuentro de Messi con Lamine Yamal hace más de 18 años

Del otro lado, el extremo de 19 años quiere en su primera aparición mundialista darle la segunda estrella a España.

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“Es increíble todo lo que viene haciendo este grupo”, apuntó el astro argentino, dueño del récord de ocho Balones de Oro.

Llegará a la gran cita compartiendo el liderato de goleo del Mundial y tendrá que desafiar a esa Furia Roja en donde Lamine es la gran figura entre un equipo que se sustenta en lo colectivo.

En el cara a cara la experiencia derriba a la juventud en materia de goles (8 a 1), pero el joven manda en regates completados (30-22).

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“Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido”, desafío Yamal con mucha confianza. Los dos fueron criados en La Masía y ambos fueron hechos en Barcelona. Solo uno estará feliz este domingo 19.

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Erlin Varela
Erlin Varela
Periodista

Periodista de deportes con más de una década de recorrido: desde 2011 en Diario El Heraldo y a partir de 2022 en las diferentes plataformas de grupo OPSA. Experiencia en distintas coberturas relacionadas principalmente a la Liga Nacional y a la Selección de Honduras.

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