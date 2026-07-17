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Copeco descarta amenaza de tsunami para Golfo de Fonseca tras sismo 7.3 en el Pacífico

Aunque inicialmente se emitió una advertencia preventiva, las mediciones de los mareógrafos determinaron que las olas serán inferiores a 10 centímetros

  • Actualizado: 17 de julio de 2026 a las 11:39

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) descartó este viernes una amenaza significativa de tsunami para el Golfo de Fonseca, luego del sismo de magnitud 7.3 registrado frente a las costas del Pacífico, cerca de Chiapas, México.

De acuerdo con la institución, el movimiento telúrico ocurrió a las 8:48 de la mañana y tuvo su epicentro aproximadamente a 650 kilómetros al oeste de Tegucigalpa. El sismo se originó por la interacción entre las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica, generando ondas sísmicas que se propagaron por la región.

Tras el evento, se emitió de manera preventiva una advertencia por posible tsunami para la costa del Pacífico, desde México hasta Centroamérica. En un inicio se estimó que podrían registrarse olas de hasta 30 centímetros.

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Personas evacuan de los edificios gubernamentales este viernes luego de un sismo con magnitud 5.6 en la escala de Richter en Ciudad de Guatemala.

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 (Foto: EFE )

Sin embargo, luego de las mediciones realizadas por los mareógrafos instalados en la zona, Copeco informó que el comportamiento del mar será con olas inferiores a 10 centímetros, por lo que estas no representan una amenaza mayor para los habitantes del Golfo de Fonseca.

Hondureños lo sintieron

El organismo también indicó que el sismo fue percibido en algunos sectores del norte y occidente de Honduras, donde las características del suelo favorecen la amplificación de las ondas sísmicas.

Señaló que este comportamiento es normal en terremotos de gran magnitud ocurridos en la región y que el evento no dejó víctimas ni daños de consideración.

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Copeco aseguró que mantiene un monitoreo permanente en coordinación con organismos especializados e instó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar difundir información no verificada que pueda generar alarma o desinformación.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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