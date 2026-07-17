Copeco descarta amenaza de tsunami para Golfo de Fonseca tras sismo 7.3 en el Pacífico

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) descartó este viernes una amenaza significativa de tsunami para el Golfo de Fonseca, luego del sismo de magnitud 7.3 registrado frente a las costas del Pacífico, cerca de Chiapas, México.

De acuerdo con la institución, el movimiento telúrico ocurrió a las 8:48 de la mañana y tuvo su epicentro aproximadamente a 650 kilómetros al oeste de Tegucigalpa. El sismo se originó por la interacción entre las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica, generando ondas sísmicas que se propagaron por la región.

Tras el evento, se emitió de manera preventiva una advertencia por posible tsunami para la costa del Pacífico, desde México hasta Centroamérica. En un inicio se estimó que podrían registrarse olas de hasta 30 centímetros.