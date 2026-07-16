¿Qué son las “tormentas negras” y por qué alertan a México ante las fuertes lluvias?

México.- Ante la temporada de lluvias en México, que inició en mayo y tendrá un incremento en septiembre y octubre, ha circulado la alerta sobre las llamadas “tormentas negras”, genando preocupación ante las intensas precipitaciones y cielos oscurecidos. ¿Es un peligro? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano Durante las próximas horas, la presencia de diversos sistemas atmosféricos favorecerán las tormentas, fuertes vientos, actividad eléctrica y posibles granizadas en varias entidades.

Sin embargo, aclararon que este término no corresponde a una categoría oficial dentro de los sistemas de alerta meteorológica en México, sino que se utiliza de manera coloquial para describir episodios de lluvias intensas que pueden ocasionar inundaciones. En ese sistema, la alerta negra se activa cuando se registran acumulaciones de entre 70 y 75 milímetros de lluvia en menos de una hora, debido al riesgo de inundaciones y afectaciones para la población.

Las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por canales de baja presión, circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, el monzón mexicano y el desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional. Las autoridades prevén precipitaciones muy fuertes en zonas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.