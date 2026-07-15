Cinco años de cárcel dictan a camionero inmigrante que provocó tres muertes en California

Los Ángeles, Estados Unidos.- El camionero de origen indio que causó un mortal accidente en el estado de California (EE.UU.) fue sentenciado a casi cinco años de prisión tras declararse culpable en un caso que fue usado por el Gobierno del presidente Donald Trump para impulsar vetos a conductores inmigrantes. Jashanpreet Singh, de 21 años, fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión, por su responsabilidad en un accidente que dejó tres muertos y cuatro heridos el pasado 22 de octubre en una carretera del sur de California. Singh se declaró culpable de tres delitos graves de homicidio vehicular con negligencia. Inicialmente se le acusó de manejar bajo la influencia de alcohol o drogas pero el cargo fue retirado.

El choque ocurrió cuando el camión de Singh no logró frenar y embistió a gran velocidad contra el tráfico detenido en una de las autopistas más congestionadas del Área Metropolitana de Los Ángeles. El accidente fue uno de los casos usados por la Casa Blanca para sacar de las carreteras a los que llamó conductores “ilegales”, a pesar de tener licencias de conducir comerciales. Singh tenía un permiso de trabajo otorgado por las autoridades migratorias, lo que le permitió obtener la licencia comercial en California. Tras el accidente el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas emitió una orden de arresto contra Singh, que cumplirá su pena por el accidente en una prisión estatal. La Casa Blanca acusó al estado de California de otorgar indebidamente la licencia a Singh y a Harjinder Singh, otro inmigrante oriundo de la India, detenido después de accidentarse en una carretera de Florida el pasado 12 de agosto, cuando el camión que conducía giró en U en una zona no autorizada, causando la muerte de tres personas.