Johan Sebastián Durán, colombiano asesinado en operativo del ICE en Maine, EE UU

Bogotá, Colombia.- El inmigrante colombiano que murió el lunes en Estados Unidos durante un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine ha sido identificado como Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años y oriundo de Bucaramanga, capital del departamento de Santander (noreste). Durán Guerrero había emigrado a Estados Unidos en busca de oportunidades laborales y residía en la ciudad de Biddeford, donde falleció durante un operativo de agentes migratorios que ha generado protestas y llamados a una investigación independiente, según el diario 'Vanguardia', de Bucaramanga. En una entrevista con el medio colombiano Blu Radio, el padre del joven, Omar Durán, aseguró que su hijo tenía permiso de trabajo y cumplía con los requisitos exigidos por las autoridades migratorias estadounidenses.

"Él tenía su permiso de trabajo. (...) Iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo, se iba presentando allá como se lo pedían", afirmó. También relató que el joven tenía una esposa y una hija de tres años, trabajaba en una veterinaria durante las mañanas y posteriormente hacía entregas a domicilio con su vehículo por las tardes. "Él tenía mucha visión para salir adelante, muchos sueños por cumplir, una persona muy joven y realmente mi hijo es un hijo maravilloso y no sé por qué le hicieron eso, (...) era una persona de bien, una persona de bien, una persona criada con valores", agregó. La Embajada de Colombia en Estados Unidos lamentó el fallecimiento del connacional y aseguró que está brindando la asistencia consular necesaria a su familia. Asimismo, informó que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) información y aclaraciones sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte del colombiano.