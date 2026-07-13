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Tiroteo en Maine en el que estuvo implicado el ICE deja una persona muerta

Las autoridades estatales y el FBI investigan el incidente, del que aún se desconocen las circunstancias y la identidad de la víctima, así como si era el objetivo de ICE

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 09:22
Tiroteo en Maine en el que estuvo implicado el ICE deja una persona muerta

El hecho ocurre días después de otro operativo de ICE en Texas que terminó con la muerte de un migrante mexicano.

 Captura de pantalla.

Nueva York, Estados Unidos.- Una persona murió este lunes en un tiroteo en el estado de Maine (Estados Unidos) en el que estuvo implicado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), según informó Ryan Fecteau, líder de la Cámara de Representantes estatal.

El incidente, que se saldó con la vida de una persona, se produjo esta mañana en Biddeford, una ciudad al sur del estado, explicó Fecteau, demócrata, en un mensaje en Facebook. "Una persona ha fallecido. El ICE está implicado", escribió el representante estatal.

Según explicó, la Policía de Maine y el Departamento estatal de Seguridad Pública se encuentran en el lugar de los hechos, y se espera que el FBI también investigue el caso.

Agente ICE mata a migrante mexicano durante un operativo de detención en Texas

Hasta la fecha, no se conoce más información sobre la víctima ni de cómo se desarrollaron los hechos.

Este incidente se produce unos días después de que un agente de ICE matara a un migrante mexicano durante un operativo de detención en Texas.

El fallecido fue identificado como Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se encontraba en el país de forma irregular.

Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un amplio operativo desplegado en Minnesota el pasado enero.

Testigos niegan que migrante mexicano asesinado por ICE intentara arrollar a agente en Texas

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Redacción web
Agencia EFE

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