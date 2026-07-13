Acribillan a dos hombres en Sulaco, Yoro; atacantes huyeron tras el crimen

Yoro, Honduras.- Dos personas fueron asesinadas en el sector de El Carrizal, municipio de Sulaco, departamento de Yoro, la noche del pasado domingo 12 de julio.

De acuerdo con información preliminar, varios hombres armados llegaron al lugar y, sin mediar palabra, dispararon contra las dos víctimas.

Los fallecidos fueron identificados como Lizandro Murillo, originario de El Carrizal, y otro ciudadano conocido únicamente como "Paco", quien era originario de Comayagua.