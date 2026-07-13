Acribillan a dos hombres en Sulaco, Yoro; atacantes huyeron tras el crimen

Yoro, Honduras.- Dos personas fueron asesinadas en el sector de El Carrizal, municipio de Sulaco, departamento de Yoro, la noche del pasado domingo 12 de julio.
De acuerdo con información preliminar, varios hombres armados llegaron al lugar y, sin mediar palabra, dispararon contra las dos víctimas.
Los fallecidos fueron identificados como Lizandro Murillo, originario de El Carrizal, y otro ciudadano conocido únicamente como "Paco", quien era originario de Comayagua.
Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque. Las autoridades policiales acordonaron la escena del crimen e iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables.
En el lugar quedaron los cuerpos sin vida de ambas víctimas, tendidos dentro de una galera de color azul.
El ataque ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche, cuando, según versiones de vecinos, tres individuos armados llegaron al sitio y dispararon en repetidas ocasiones contra ambos hombres, provocándoles la muerte de manera inmediata.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado un informe oficial sobre las circunstancias del hecho.