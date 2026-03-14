Sus rostros: estas son las cinco víctimas de la masacre registrada en Sulaco, Yoro

El hecho se registró en una zona rural de la aldea El Espino, en un sector montañoso del departamento de Yoro, donde fueron encontradas cinco personas fallecidas.
Las autoridades ya identificaron a las cinco personas encontradas sin vida, hecho ocurrido este viernes en la aldea El Espino, en el municipio de Sulaco, Yoro.
Así quedaron los cuerpos, unos cerca de otros y abatidos por varios impactos de bala. ¿Quiénes son y qué se sabe de las víctimas?
Entre las primeras víctimas identificadas figura Luis Omar Aquino Rodríguez. Según versiones preliminares, este habría regresado recientemente de Estados Unidos.
En la foto figura César Mauricio Banegas García, él y Luis habían sido reportados como desaparecidos en días anteriores.
Las otras víctimas fueron identificadas como Eber Fabricio Zúñiga Zepeda, de 22 años; Santos Javier González Hernández, de 36 años; y Marvin Moisés Casco Martínez.
Esteban Ferrera, de 38 años y líder del cartel “El Diablo”, también supuestamente figuraba en la lista de fallecidos. No obstante, fuentes policiales confirmaron posteriormente que Ferrera no se encontraba entre las víctimas de la masacre.
El hallazgo fue realizado por varias personas que se dirigían a trabajar en la zona montañosa y que, al transitar por el lugar, se encontraron con la escena del crimen.
De acuerdo con información preliminar, los cadáveres fueron localizados en un camino de tierra que conduce hacia la montaña conocida como Portillo del Naranjo, en la ruta que comunica con el sector denominado Los Orcones.
Tras descartarse la muerte del líder del cartel “El Diablo”, las autoridades investigan si los fallecidos serían los actores principales de este crimen.