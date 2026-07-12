UPNFM registra un 31% más de aspirantes para el III PAC 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Con un incremento del 31% de aspirantes, se realizó este domingo el examen de admisión correspondiente al III Periodo Académico (PAC) 2026, para ingresar a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) . Las autoridades de la UPNFM informaron que "en esta ocasión más de 1,700 aspirantes se dieron cita en el Campus Central en Tegucigalpa y ocho centros universitarios regionales ubicados en Choluteca, Danlí, Gracias, La Ceiba, Nacaome, San Pedro Sula, Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán".

Los aspirantes optaron por los 18 programas de licenciatura y los dos técnicos universitarios que ofrece la Universidad Pedagógica. En comparación con el III Periodo Académico de 2025, la institución registró un aumento del 31% en el número de aspirantes. De acuerdo con datos proporcionados por la Unidad de Admisiones y Monitoreo Académico, la mayoría de los postulantes procede de Tegucigalpa, seguida de San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán.

Asimismo, se destaca la inscripción de cuatro aspirantes de 15 años de edad en Tegucigalpa, reflejando el interés de los más jóvenes por iniciar su formación profesional en la UPNFM. Los resultados de la prueba aplicada este domingo 12 de julio estarán disponibles a partir del 11 de agosto en la plataforma digital de admisiones de la UPNFM: https://web.upnfm.edu.hn/admision/

NBEH1438371