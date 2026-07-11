"Una parte de mi corazón se fue contigo": pareja del futbolista Jayden Adams tras su muerte

Aqueelah Adendorf, creadora de contenido y pareja de Jayden Adams, el futbolista que falleció tras el Mundial de Fútbol 2026, se pronunció sobre su muerte. Aquí los detalles.
Jayden Adams, futbolista sudafricano que participó en el Mundial de Fútbol 2026, murió a los 25 años, según se dio a conocer este 11 de julio.
Aqueelah Chloe Adendorf, su pareja, compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de una serie de fotografías.
"No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo", escribió al inicio.
"Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa en paz, mi ángel. Te amo siempre y para siempre", finalizó.
En su cuenta de Instagram, Aqueelah también agradeció las muestras de cariño: "Muchas gracias a todos por sus amables condolencias y mensajes de apoyo. Realmente significan mucho para mí y para Allaïa en este difícil momento".
Este 11 de julio, Gayton McKenzie, ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, confirmó la muerte de Jayden Adams a través de un comunicado difundido en la red social X.
"El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes, y nuestra nación está de luto junto a su familia, sus compañeros de equipo y millones de aficionados".
Sobre la causa de la muerte, el ministro afirmó que aún no ha sido confirmada, por lo que pidió a los medios de comunicación "que actúen con moderación y compasión, y que se abstengan de especular".
El futbolista fue hallado sin signos vitales por la Policía en su vivienda, ubicada en Schotschekloof, un barrio del centro de Ciudad del Cabo.