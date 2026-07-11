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"Una parte de mi corazón se fue contigo": pareja del futbolista Jayden Adams tras su muerte

Aqueelah Chloe Adendorf, pareja del futbolista sudafricano Jayden Adams, dedicó un emotivo mensaje de despedida al jugador, quien falleció a los 25 años luego de participar en el Mundial 2026

  • Actualizado: 11 de julio de 2026 a las 14:55
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Aqueelah Adendorf, creadora de contenido y pareja de Jayden Adams, el futbolista que falleció tras el Mundial de Fútbol 2026, se pronunció sobre su muerte. Aquí los detalles.
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Jayden Adams, futbolista sudafricano que participó en el Mundial de Fútbol 2026, murió a los 25 años, según se dio a conocer este 11 de julio.

 Foto: Instagram- aqueela_x
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Aqueelah Chloe Adendorf, su pareja, compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de una serie de fotografías.

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"No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo", escribió al inicio.

 Foto: Instagram- aqueela_x
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"Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa en paz, mi ángel. Te amo siempre y para siempre", finalizó.

 Foto: Instagram- aqueela_x
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En su cuenta de Instagram, Aqueelah también agradeció las muestras de cariño: "Muchas gracias a todos por sus amables condolencias y mensajes de apoyo. Realmente significan mucho para mí y para Allaïa en este difícil momento".

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Este 11 de julio, Gayton McKenzie, ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, confirmó la muerte de Jayden Adams a través de un comunicado difundido en la red social X.

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"El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes, y nuestra nación está de luto junto a su familia, sus compañeros de equipo y millones de aficionados".

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Sobre la causa de la muerte, el ministro afirmó que aún no ha sido confirmada, por lo que pidió a los medios de comunicación "que actúen con moderación y compasión, y que se abstengan de especular".

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El futbolista fue hallado sin signos vitales por la Policía en su vivienda, ubicada en Schotschekloof, un barrio del centro de Ciudad del Cabo.

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