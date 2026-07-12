Sismos en Venezuela cambiaron para siempre geografía de Trinidad: "Costa se elevó seis metros"

Los terremotos también han incrementado la actividad en varios volcanes de lodo en la península suroeste de Trinidad, una de las regiones tectónicamente más activas del país. "Todos los volcanes de lodo están activos en este momento", afirmó Moonan, quien citó los volcanes de lodo de Los Iros, L'Envieuse, Balka Devi, Columbia Estate, Fullarton y San Quintin, así como en el sistema de Galfa/Cedros.