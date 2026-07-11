Cementerios, crematorios y morgues de Venezuela sin descanso las 24 horas al día

Algunos cuerpos los llevan hasta allí los propios familiares que los han encontrado ente los escombros y otros los acercan los equipos de salvamento. En la puerta de la morgue se han instalado una carpa y unas sillas de plástico para los familiares que aguardan para identificar los cuerpos. "Allí, el familiar se identifica, le dan el certificado de defunción y el permiso de cremación o inhumación, lo que el familiar desee, y de ahí lo lleva al crematorio o cementerio", explicó a EFE Joel Urribarro, presidente de la Cámara Nacional de Funerarias.