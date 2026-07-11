Nancy Nápoles, alcaldesa acusada de fingir su secuestro para ocultar un desfalco en México

Por delito de simulación de secuestro acusan a Nancy Nápoles Pacheco. ¿Cómo sucedieron los hechos? Aquí los detalles.
La alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, está siendo vinculada al delito de simulación de secuestro, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México concluyera que el plagio denunciado por la funcionaria habría sido planeado por ella misma.
Tras una audiencia que se extendió por casi 12 horas, la edil evitó dar declaraciones a la prensa. Incluso, varios periodistas denunciaron haber sido agredidos por elementos de seguridad municipal.
Fue el mismo José Antonio Uribe, su abogado, quien confirmó que el Ministerio Público formalizó la imputación en su contra, pero evitó dar detalles del expediente.
¿Cómo inició todo? Fue el pasado 31 de mayo del 2026 cuando la propia alcaldesa presentó una denuncia y aseguró que había sido víctima de un secuestro exprés al llegar a su vivienda.
La versión que dio la alcaldesa meses atrás fue que un hombre armado la obligó a subir a otro vehículo y posteriormente se comunicó con sus familiares para exigir el pago de un rescate de 40 millones de pesos.
La funcionaria declaró que los supuestos secuestradores le permitieron usar el teléfono para pedir dinero a sus allegados.
Tan solo minutos después del secuestro, Nápoles afirmó haber aprovechado un descuido de los delincuentes para escapar y pedir ayuda desde una zona rural del municipio.
Las autoridades dieron inicio a las investigaciones y detectaron inconsistencias en su relato. Esto llevó a la Fiscalía a profundizar las pesquisas y abrir una línea de investigación por una posible simulación de delito.
Las investigaciones apuntaron desde un inicio a que el supuesto secuestro habría sido utilizado para justificar un faltante de 40 millones de pesos en las arcas del Ayuntamiento de Tenancingo.
Tras profundizar en el caso, las autoridades concluyeron que el secuestro habría sido planeado, por lo que la alcaldesa fue acusada formalmente ante los tribunales.
La alcaldesa niega haber participado en la planificación del supuesto secuestro. Mientras avanza el proceso penal, las autoridades continúan la búsqueda de José Roberto "N" y Óscar "N", identificados como esposo y cuñado de la alcaldesa, respectivamente, quienes permanecen prófugos de la justicia.