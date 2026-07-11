Victoria Cranmer, joven acusada de abusar de un menor y subir el video a Snapchat

Victoria Cranmer fue detenida en Nueva Jersey, Estados Unidos, luego de ser acusada de presuntamente agredir sexualmente a un menor de 13 años, grabar el hecho y compartir al menos uno de los videos en Snapchat. Aquí los detalles:
Victoria Anne Cranmer, de 25 años, enfrenta cargos por agresión sexual en segundo grado, fabricación de material de abuso sexual infantil en segundo grado, posesión de dicho material en tercer grado y poner en peligro el bienestar de un menor.
De acuerdo con la investigación, el supuesto abuso habría ocurrido el pasado 6 de mayo dentro del baño de una vivienda ubicada en Little Egg Harbor.
En la vivienda, Cranmer presuntamente grabó un video de aproximadamente 14 segundos mientras la menor se encontraba bajo su cuidado.
Según los documentos judiciales, la grabación fue realizada con un teléfono celular que Cranmer había recibido como regalo de cumpleaños por parte de una excompañera de vivienda.
La investigación comenzó luego de que la División de Protección y Permanencia Infantil de Nueva Jersey remitiera las denuncias al Departamento de Policía de Little Egg Harbor y a la Unidad de Víctimas Especiales de la Fiscalía del Condado de Ocean.
Según la declaración jurada del caso, la excompañera de vivienda encontró los videos cuando recuperó el teléfono después de que Cranmer dejara la residencia tras una discusión.
Las autoridades indicaron que los detectives lograron identificar a Cranmer en el video por características físicas visibles, entre ellas varios tatuajes en su pierna.
Durante la revisión del teléfono celular, los investigadores señalaron que encontraron otros videos almacenados y que al menos uno de los archivos habría sido compartido en Snapchat.
Cranmer fue arrestada el martes y trasladada a la cárcel del condado de Ocean, en Toms River, Nueva Jersey, donde permanece detenida sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial en su contra.