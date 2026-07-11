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Su hermano murió abrazándola: Nathaly Pérez, sobreviviente de terremoto en Venezuela

"Mi hermano falleció dándome la vida a mí", fueron las palabras de Nathaly Pérez mientras se encontraba recuperándose en el hospital tras la tragedia en La Guaira, Venezuela

  • Actualizado: 11 de julio de 2026 a las 10:43
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Nathaly Pérez es una de las sobrevivientes del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, una tragedia que dejó miles de víctimas y que continúa marcando la vida de quienes lograron salir con vida. La joven relató que logró sobrevivir gracias a su hermano, quien murió mientras la protegía. Aquí los detalles.

 Foto: Redes sociales
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Venezuela sumó este viernes otros 229 muertos para llegar a, al menos, 4,118 fallecidos por los devastadores terremotos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16,740, según el balance oficial.

 Foto: EFE
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Según el balance oficial, han ocurrido 1, 171 réplicas desde el 24 de junio, entre ellas la de magnitud 3,9 que sacudió este viernes zonas del norte del país.

 Foto: EFE
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Entre las sobrevivientes de esta tragedia está Nathaly Gabriela Pérez Vicente, una joven de 19 años residente de La Guaira, Venezuela, una de las zonas más afectadas.

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Desde una cama de hospital en Caracas, donde permanece en recuperación con sus manos enyesadas tras haber estado en coma, Nathaly relató los momentos de angustia que vivió durante el terremoto.

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Pérez Vicente explicó que su hermano Eduardo la abrazó fuertemente en medio de la emergencia, lo que permitió que ella sobreviviera al impacto; sin embargo, él perdió la vida.

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“Cuando pasó el terremoto, mi hermano falleció. Falleció dándome la vida a mí, porque él murió abrazándome. Yo por eso tengo las manos así como las tengo”, contó Nathaly entre lágrimas durante una entrevista con Noticias Caracol.

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Nathaly aseguró que uno de los momentos más difíciles para ella es pensar en el dolor de su madre tras la pérdida de su hijo.

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“Yo sé que ella está derrumbada porque perdió a su bebé, que era el único varoncito”, expresó la joven visiblemente afectada.

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Pese al dolor por la pérdida de su hermano, Nathaly envió un mensaje de esperanza a las miles de personas afectadas por los terremotos. “Todo va a pasar, todo en la vida pasa, la vida continúa. No se mortifiquen, porque tienen vida y salud. Sigan luchando, no se queden atrás”, manifestó.

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