Su hermano murió abrazándola: Nathaly Pérez, sobreviviente de terremoto en Venezuela

Nathaly Pérez es una de las sobrevivientes del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, una tragedia que dejó miles de víctimas y que continúa marcando la vida de quienes lograron salir con vida. La joven relató que logró sobrevivir gracias a su hermano, quien murió mientras la protegía. Aquí los detalles.